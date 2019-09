El técnico de la Selección Peruana es un gran amigo del 'Pipo' Gorosito. | Fuente: AFP

Nestor 'Pipo' Gorosito aseguró que, al principio, odiaba al técnico de la Selección Peruana, su ahora gran amigo, Ricardo Gareca. El actual entrenador del Club Atlético Tigre habló en una entrevista exclusiva para Infobae, donde respondió una pregunta sobre los líderes que tuvo cuando era jugador.

"El primero que tuve fue el 'Pato' Fillol. Más el 'Negro' Jota Jota, Passarella, 'Milonguita' Heredia, el 'Negro' Nieto, Carrasco. Después vinieron Ruggeri y Gareca, muy buena gente los dos. Yo de entrada no les hablaba. Los odiaba. Se reían cuando les decía 'yo a ustedes no los quiero porque son muy bosteros'. Ellos te encarrilaban. Te marcaban una distancia que hoy no la hay. Porque los grandes se quieren hacer los pendejos y los pendejos no respetan ni a los papás. Menos van a respetar a un compañero", aseguró el técnico argentino al portal de noticias.

Gorosito se inició como técnico en el club Nueva Chicago argentino en 2002. También ha estado al mando de equipos como San Lorenzo de Almagro, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors o River Plate. Este año, el 'Pipo' se coronó campeón de la Copa Superliga 2019 con el Club Atlético Tigre.

Por su parte, Ricardo Gareca viene desempeñando el cardo de entrenador de la Selección Peruana desde el año 2015. El técnico argentino logró que la bicolor regresara a un mundial tras 36 años de ausencia y también comando el plantel que obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2019.