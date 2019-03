Pedro Aquino, volante de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Pedro Aquino (23 años) tiene sentimientos encontrados. Desea volver pronto a las canchas, pero es consciente que no debe apurarse en su recuperación debido que puede arriesgar su presencia en la Copa América.

"No me quiero apurar. Me gustaría estar bien para apoyar a mi equipo y la selección. Sería lindo jugar la Copa América, pues sería mi primera Copa América. Tengo el apoyo de mi familia para superar este momento", señaló Aquino en entrevista con Radio Capital.

Aquino calcular que podría reaparecer a fines de mayo. "Los médicos me han dicho que en cinco u ocho meses demoraría mi recuperación. A fines de mayo volvería, pero sería antes si me enfoco en mi recuperación", agregó.

En otro momento, el volante del León de México aseguró que podría jugar de titular junto a Renato Tapia en la Selección Peruana.

“Renato está pasando por un buen momento en su equipo y muy feliz por él. Yo no armo el equipo y el sistema depende del profesor Gareca. Y sí encantadísimo de jugar con él y la verdad, estar dentro del once eso es lo más importante”, manifestó.

Debido a su lesión, Aquino no fue convocado por el 'Tigre' Gareca para los amistosos ante Paraguay y El Salvador en Estados Unidos.