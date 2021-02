Pedro Gallese fue titular en la Selección Peruana en Rusia 2018. | Fuente: AFP

La Selección Peruana no tuvo un gran inicio en las Eliminatorias Qatar 2022 en sus primeros cuatro partidos en dicho certamen. Sin embargo, hay confianza en el combinado nacional de recuperar puntos y escalar en la tabla de posiciones del torneo premundialista.

Uno de los que se muestra positivo en la Selección Peruana es Pedro Gallese. El portero del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) manifestó que se preparan de la mejor manera para lo que serán los duelos ante Bolivia y Venezuela a fines del mes de marzo.

"No ha sido el comienzo que esperábamos tener, sobre todo por lo que habíamos conseguido antes. Ahora no hay margen de error y tenemos que volver a ser ese grupo ganador. No se dieron los resultados, aunque somos un grupo humano muy fuerte", dijo Gallese, '1' de Perú, a Ovación.

Gallese y el momento de la Selección Peruana

Pedro Gallese es subcampeón de la Copa América 2019. | Fuente: AFP

Además, el popular 'Pulpo' comentó el regreso a Argentina de parte del entrenador Ricardo Gareca por la nueva cuarentena en el país. "Es entendible porque necesita estar cerca de su familia. Ya en la cuarentena pasada estuvo solo", sostuvo el guardameta nacional.

Asimismo, dio cuenta de la opción que tiene de jugar por otro club, de momento, que no sea el Orlando City ya que la MLS recién empieza en abril. "Hay una oportunidad que no es de Perú, pero lo veo algo complicado porque ellos no me quieren prestar. Tendrían que comprar mi pase", añadió el también exJuan Aurich y Alianza Lima.

Hay que tener en cuenta que la Selección Peruana solo tiene un punto tras cuatro fechas jugadas en las Eliminatorias. Tan solo supera a su par boliviano por diferencia de goles.