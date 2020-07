Pedro Gallese se refirió al caso de Gianluca Lapadula | Fuente: Instagram

Gianluca Lapadula es un nombre relacionado a la Selección Peruana desde el 2015. Fue el año cuando empezó a destacar con el Pescara en la Serie B de Italia, logrando registrar 30 goles en toda la competencia.

El delantero nacido en Italia, pero con ascendencia peruana por la nacionalidad de su madre, está en la opción de 'elegible' por la Federación Peruana de Fútbol. Para llegar a ser considerado por el comando técnico de Ricardo Gareca debe realizar unos trámites, el cual recién le brindarían la condición de 'convocable'.

No obstante, esto no se dio. Lapadula ha jugado un amistoso por Italia (le marcó un hat trick a San Marino) y cuando se reunió con Gareca, en 2016, le manifestó que su intención era representar a los europeos. Hasta el momento, en cuanto al reglamento de FIFA, las situación no ha cambiado, por lo que actualmente el delantero no puede vestir la bicolor, aunque tampoco está descartado de pleno. Sobre ello se manifestó el portero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, quien mostró su incomodidad por el tema.

"Uno siempre escucha de Lapadula y a veces hasta uno se cansa. En un momento él se fue a Italia; si quisiera estar con nosotros, hubiera aceptado", dijo el guardameta en 'Depor'.

Para Gallese, existen alternativas en las convocatorias de Ricardo Gareca para asumir las funciones del centrodelantero.

"Ahí está Beto da Silva, quien juega muy bien. También está Raúl Ruidíaz. Tengo fe en que se encontrarán a sus reemplazos. Hay que enfocarnos en los jugadores que tenemos y así nos va ir bien”, puntualizó.