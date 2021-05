Santiago Ormeño jugaría en la Copa América. | Fuente: Liga MX

Santiago Ormeño es una de las novedades en la lista preliminar de 50 jugadores que presentó Ricardo Gareca previo a la Copa América. El delantero de Puebla, que lleva seis goles en Liga MX, se mostró feliz por su posible debut con la camiseta de la bicolor.

En esa línea, el preparadro físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo, señaló que cuenta con información sobre los reportes físicos de Santiago Ormeño, que también pudo ser convocado a la Selección de México.

"Conozco las condiciones físicas de Ormeño porque tengo sus reportes, pero no he hablado con él", señaló Bonillo en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"A los jugadores los citamos por un análisis integral, no por situación puntual. Si Santiago Ormeño juega en altura o no, el análisis engloba algo más. Él reúne las condiciones para haber sido tomado en cuenta en la lista de 50", agregó.

El último miércoles, Ormeño evidenció su satisfacción por estar en la pre-lista de la bicolor. Explicó que trabajará para quedar en la lista final rumbo a la Copa que empezará el 11 de junio.

“No creía que esto iba a pasar y está ‘cañón’. Imagínate el orgullo y felicidad que me da pensar que una selección me volteó a ver o tiene mi nombre en planes, para mí es un halago y me motiva como no tienes idea”, explicó a Gol Perú.





Jugará los cuartos de final de la Liga MX

Puebla de Santiago Ormeño empató eL domingo sin goles con el Santos Laguna y se clasificó a los cuartos de finales del Clausura del fútbol mexicano.



En Torreón, casa del Santos, los dos equipos se disputaron el último de los cuatro boletos directos disponibles para la liguilla en un duelo atractivo en el que los dos guardameta tuvieron buenas intervenciones y mantuvieron en cero sus porterías.



Después de un primer tiempo de varias llegadas a puerta, Puebla, con una de las nóminas más bajas de México, se plantó bien a la defensa en espera de un contragolpe, pero ambos cuadros se neutralizaron y firmaron la igualada.





