Ricardo Gareca anunció su lista oficial para la Copa América. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca anunció este jueves la lista oficial de la Selección Peruana para la Copa América. Al margen de algunas caras nuevas a las que convocó, llamó la atención que excluyera a seis jugadores que estuvieron en la última Copa del Mundo.

Sorpresa sobre el papel, pero sustentadas en razones netamente futbolísticas. Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Nilson Loyola, Wilder Cartagena, Pedro Aquino y José Carvallo no acudirán a la cita continental en Brasil.

¿Las razones? Cada jugador es una historia distinta. Alberto Rodríguez y Pedro Aquino no lograron recuperarse a tiempo de sus respectivas lesiones; Nilson Loyola tuvo nula continuidad en Goiás; Wilder Cartagena y José Carvallo perdieron la pulseada ante otros jugadores. Y Christian Ramos, cuyo rendimiento ha decaído en las últimas semanas y estuvo salpicado por hechos extradeportivos.

"Hay decisiones que cuestan. Esto no significa que Christian Ramos no vuelva a la Selección", explicó Ricardo Gareca sobre el caso del defensor de Melgar. Esta decisión también significa que, para la Copa América, Perú no contara con la zaga defensiva que utilizó en la Copa del Mundo.