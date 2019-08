Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La Selección Peruana enfrentará a Ecuador y Brasil el 5 y 10 de setiembre, respectivamente, en partidos amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. Ricardo Gareca, entrenador de la blanquirroja, anunciará este viernes a los 24 convocados, en conferencia de prensa en la Videna.

Los 24 convocados:

Arqueros: Pedro Gallese, Patricio Álvarez, Carlos Cáceda

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López

Volantes: Renato Tapia, Carlos Ascues, Pedro Aquino, Josepmir Ballón, Christian Cueva, Yosimar Yotún, Christofer Gonzales, André Carrillo, Kevin Quvedo, Edison Flores, Gabriel Costa

Delanteros: Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna.

Ausencia de Paolo Guerrero:

"La ausencia de Paolo Guerrero fue por un pedido expreso de él. Ante esa situación, nosotros siempre consideramos los pedidos y accedimos. La intención nuestra era convocarlo, estaba dentro de la lista, pero pidió y entendemos que es una situación muy particular, especial. Los pedidos institucionales no los atendemos, pero los pedidos personales, si tienen que ver con algo que el jugador pide y cree que es algo más conveniente, accedemos. Estamos para tratar de ver lo mejor para la Selección y para atender requerimientos personales que se puedan llegar a producir".

"Nosotros tenemos una postura: ante el deseo del jugador de participar de sus respectivos partidos, nosotros tratamos de facilitarle las cosas. Entendemos y creemos que lo más importante es la Selección Peruana. Paolo Guerrero es un jugador que, no dudamos -de ningún jugador dudamos-, quiere estar en la Selección, pero él entiende que está viviendo una situación muy particular. Cualquier pedido de jugadores que no quieran ser convocados, los atendemos".

"Ya habíamos tenido pedidos personales por temas familiares. Este es un tema personal de él (Paolo Guerrero) con la institución".

"Cuando uno se autoexcluye de una convocatoria, tendríamos que ver las situaciones. Cada uno se tendrá que atener a las consecuencias. Para nosotros, la Selección es más importante que todo, pero siempre estamos dispuestos a colaborar con los jugadores. En ese aspecto, tratamos de atender todas las cuestiones de los jugadores, no de las instituciones, eso es importante remarcarlo. Todo en la medida de que ellos estén convencidos del pedido que hagan".





Paolo Guerrero permanecerá con Inter de Porto Alegre para disputar la Copa de Brasil. | Fuente: Selección Peruana -FPF

Kevin Quevedo y Gabriel Costa:

"Queremos verlos, observarlos. Es una linda posibilidad para poder verlos allá más de cerca con nosotros. Son jugadores interesantes que venimos siguiendo, así que es una buena oportunidad para ellos y para nosotros de poder conocerlos".

Sobre Christian Cueva:

"Creemos que ha hecho méritos suficientes. El mérito es un todo. No tenemos incidencia sobre la institución o el técnico. Si un jugador que rinde en la Selección, los técnicos deciden no ponerlo, ¿qué hacemos nosotros? Si tienen rendimiento en la Selección Peruana, ¿qué hacemos? No podemos discutir el rendimiento de Christian Cueva en la Selección, pese a los gustos. Un jugador que ha sido fundamental para un logro después de tantos años, que viene mostrando partido a partido... acaba de ser parte de un equipo que llegó a la final de una Copa América, con lo difícil que es. Con la decisión de los técnicos no nos metemos, mientras el jugador se mantenga y entrene.

"Se ha hablado mucho de que el club no tendría en cuenta a Christian Cueva. Después, siguió entrenando y es tomado en cuenta, dicho por el propio técnico. Las informaciones que salen a relucir, a veces son ciertas y a veces no. El DT Sampaoli dijo públicamente que es un jugador tomado en cuenta y que fue pedido por el club. Escuché al presidente hablar, decir que Cueva es jugador importante para ellos. Dependerá de Cueva ganarse un lugar. Esas cosas las entendemos, no tiene nada garantizado y deberá encontrar una estabilidad. Es necesario que, más allá de la importancia que nosotros reconocemos en él y el rendimiento que ha tenido en la Selección -que creemos que, junto a sus compañeros, siempre entrega todo-, tiene que revisar esos aspectos. No solo por él, sino por el bien de la Selección nacional. Esa estabilidad no solo la deseamos con él, sino con todos los jugadores".

En el caso de Renato Tapia, todo el tiempo que estuvo en Holanda se le presentaron oportunidades, pero hizo un sacrificio. Estuvo inactivo muchas veces. Por el tema del pasaporte comunitario, la Selección fue clara con él: 'tienes que ganarte la ciudadanía, es indispensable. En caso no te toque jugar, la Selección Peruana te va a respaldar'. Es un logro de él y la Selección está para colaborar. Con un pasaporte comunitario se te abren las puertas".

"Cuando el jugador de fútbol tiene mayor continudad, es mucho mejor para la Selección, pero, si no lo llega a tener, tenemos que ver el grado de importancia del jugador en la Selección Peruana, si rinde o no rinde. Si no lo ponen en su club, mientra entrene, esté sano y en los carriles normales... analizamos rendimiento de un todo, pero el jugador tiene que venir y rendir en la Selección nacional. A lo mejor tiene gran rendimiento en su club y mal en la Selección. ¿Con qué situación nos quedamos?¿Con cuál nos debemos quedar? ¿Con el rendimiento en el club o en la Selección?".





Christian Cueva fue incluido para los amistosos ante Ecuador y Brasil. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Sobre Carlos Ascues

"En Carlos Ascues siempre hemos creído, pero nos desacomodó un poco la situación. Fue importante para la Copa América 2015 en Chile. Cuando nos tocó agarrar la Selección Peruana, jugaba en primera línea del mediocampo, inclusive hizo goles. Queríamos verlo en la posición de defensa central y se afianzó con Carlos Zambrano en la Copa América. Eso lo llevó a ser comprado por un equipo alemán de la Primera División como el Wolfsburgo, un equipo muy importante. Nos descolocó porque de Melgar pasó a Wolfsburgo, y de Wolfsburgo vino otra vez a Melgar. Nos descolocó. Después, empezamos a ver que pasaba la mitad de la cancha, hasta de delantero".

"No sé quién tiene la razón de todo esto. Lo único que digo es que cuando (a Carlos Ascues) lo empleamos de defensor central, a él lo vendieron a Wolfsburgo. Después, transitó mtiad de la cancha y fue el lapso que no participó en la Selección porque en otras posiciones teníamos ya un rendimiento. Es cuestión de ver dónde se afianza otra vez. Aparentemente se ha afianzado en zona de mitad de campo. Vamos a observarlo ahí. Sus actuaciones en Alianza Lima, en determinado momento, y ahora en Liga de EE.UU... queremos verlo porque es un valor importante. Siempre lo quisimos ver, pero nos desorientó un poco la situación vivida. Queremos hablar con él, para ver la posición en la que se va a establecer".

Carlos Ascues fue convocado a la Selección Peruana luego de tres años. | Fuente: Orlando City Soccer Club | Fotógrafo: Kim Klement

Reemplazo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán:

"Para nosotros no es preocupación. Creemos que con Raúl Ruidíaz tenemos la posición cubierta. Con Yordy Reyna, lo mismo. Podemos intercambiar posiciones. No necesarismente (usar) un delantero fijo o de las características de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, sino con otras características, y dentro de ese contexto nos podemos adaptar. Tenemos convencimiento de que lo podemos hacer".



Salida de Alfredo Honores:

"Le agradecemos. Lo tuve también en la 'U'. Todos cumplimos un ciclo, es lo único que voy a expresar. A él no se le echó. A él no se le renovó el contrato, y es diferente. A todos nos va a pasar. Todos vamos a cumplir un ciclo. Lo que entendimos es que, en la posición de él, se cumplió un ciclo. Los detalles forman parte de la interna. Solo puedo decir que estoy agradecido por todo lo que ha dado".

Llegada de Óscar Ibáñez:

"Es un hombre de mucha experiencia. Lo hacemos en función de cada vez crecer más, como todo lo que hacemos".

Le damos la bienvenida a Oscar Ibáñez, ex portero de la @SeleccionPeru, quien será el nuevo entrenador de arqueros de nuestra 'blanquirroja'. Le deseamos el mejor de los éxitos. 🧤#ArribaPerú 🇵🇪 pic.twitter.com/d8EIAxqb9o — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) 14 de agosto de 2019

Sobre importancia de amistosos:

"Todos los partidos son para subsanar problemas, para llamar a los que estén mejor en determinado momento, para afianzar el funcionamiento. Es un autoconocerse más, estar más sólido en idea futbolística y darle funcionamiento a un equipo. Muchas veces pareciera que el funcionamiento se da por arte de magia. Gracias a Dios nosotros lo tenemos y cada vez tenemos que afianzar más."



Sobre desempeño de la Sub 23:

"Muchos no van a estar de acuerdo, pero yo digo que va cumpliendo con lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Que aparezcan jugadores. Tanto en los Juegos Panamericanos Lima 2019, como en la juvenil que le tocó disputar en Chile, han aparecido jugadores y están apareciendo jugadores. ¿En cantidad? No nos hace falta cantidad. Eso vendrá con el tiempo. Si en cada participación de la Selección Peruana podamos sacar uno o dos jugadores, me doy por contento, nos damos por satisfechos. Y están apareciendo más, inclusive, como para tener en cuenta en la Selección mayor. Entiendo que ustedes quieran que ganen, todos queremos que ganen, pero están cumpliendo con lo que nosotros queremos: que aparezcan jugadores".