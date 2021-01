Ricardo Gareca tiene la tarea de llevar a Perú a Qatar 2022. | Fuente: DirecTV

El inicio de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 en Conmebol, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, no ha sido el mejor. Es por ello que, para recargar energías, el popular 'Tigre' viajó a Argentina para pasar con su familia las fiestas de fin de año 2020.

Así, el regreso de Ricardo Gareca a suelo peruano estaba programado para este viernes y lo hizo sin contratiempos. El DT del cuadro mayor de Perú ya pisa nuevamente territorio nacional y regresó junto a su perra Almendra, la cual lo acompaña ya desde hace varios meses.

"Necesitamos mejorar en varios puntos. Este año va a ser mucho mejor", fue lo que sostuvo Gareca de manera breve a DirecTV en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El estratega de la Selección Peruana sabe que no la tiene nada fácil para lo que se viene en la bicolor en el corto plazo por las Eliminatorias.

Así fue la llegada de Ricardo Gareca a Lima

Así llegó Ricardo Gareca al aeropuerto internacional Jorge Chávez. | Fuente: DirecTV

Además, el exVélez Sarsfield le dejó un mensaje al hincha por todo lo que el mundo vive a causa de la pandemia. "Hay que cuidarnos y que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2020. Nos va a agarrar más prevenidos este año, si es que la gente es más cuidadosa. Esperemos que no pare nada porque la gente necesita trabajar. Hay que velar por los trabajadores no solo en salud, sino también en economía"

Hay que tener en cuenta que la blanquirroja únicamente sumó un punto en cuatro jornadas de lo que va de las Eliminatorias. Empató con Paraguay en Asunción y posteriormente llegaron las tres derrotas consecutivas a manos de Brasil, Chile y Argentina.

Es por ello que es clave que Ricardo Gareca y el cuadro de la Selección Peruana rescaten la mayor cantidad de puntos posibles en la jornada doble que se viene para fines de marzo. En dicho mes, el equipo de todos enfrentará a Bolivia en La Paz y luego a Venezuela en el Estadio Nacional de Lima.