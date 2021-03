Ricardo Gareca dirigirá su cuarta Copa América con Perú | Fuente: Andina

Conmebol publicó el último lunes el fixture oficial de la Copa América 2021, donde se resaltan las modificaciones en el calendario debido a la decisión de no participar de Qatar y Australia. En el caso de la Selección Peruana, descansará en la primera fecha y luego afrontará cuatro partidos consecutivos. Al respecto, el gerente de selecciones Antonio García Pye reveló cuál fue la reacción del comando técnico de Ricardo Gareca ante los cambios.

“Lo ideal es descansar la mitad, pero es lo que toca. De alguna manera sí estaremos descansando de las dos fechas de Eliminatorias que vamos a jugar previamente (junio), ya nos servirá para que el equipo tenga la preparación”, dijo en diálogo con 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

García Pye resaltó las virtudes del comando técnico durante sus años al frente de la Selección Peruana e insistió por defender la campaña del 2019, cuando se obtuvo el segundo lugar.

"El comando técnico ha demostrado que con días suficientes hace equipos que pelean bien. Tenemos una medalla de plata que defender y no hay que renunciar a nada. Hay que seguir creciendo, creo que no es hora de lamentarse ni buscarle problemas a nada, sino que sacarle el provecho al tiempo que tendremos de trabajos después de esos dos partidos de Eliminatorias y hacer la mejor Copa América posible", indicó.

Asimismo, dio detalles sobre la posible reprogramación de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 para los siguientes meses.

"Se sabe que la fecha de marzo pasa a junio, así que nos toca jugar con Bolivia y Venezuela el 3 y 8 de junio. Luego de las tres fechas dobles que no quedan en el año (setiembre, octubre y noviembre), utilizar dos de ellas como fecha triple,o inclusive correr hasta enero, salvo que FIFA encuentre otra posible fecha doble, que sería lo ideal. Pero acá no está involucrada solo Conmebol, sino todas las ligas del mundo que tienen futbolistas sudamericanos. Es más complicada, más factibles serían las fechas triples. En nuestra opinión, sería hacerlas la más lejos posible, para que no sea contraproducente por la pandemia", precisó.





NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.