No lo olvida: Ricardo Gareca califica de "payasada" los movimientos de Andrew Redmayne en el repechaje

El momento más triste en la etapa de Ricardo Gareca en la Selección Peruana fue la derrota en el repechaje. A priori, el combinado nacional salía como favorito contra una Australia, que tras ganar la definición de penales, accedió al Mundial Qatar 2022.

En los lanzamientos de penales, Andrew Redmayne se convirtió en el héroe de Australia. Previo al final del tiempo suplementario, el arquero de 34 años ingresó por el titular Mathew Ryan. En el momento de la verdad, le tapó el penal decisivo a Alex Valera, aunque fue criticado por sus 'bailes' y movimientos llamativos. Ese duelo se disputó el 13 de junio del 2022.

Luego de casi un año y medio de este partido, Gareca no dudó en recordar a Australia y a Redmayne, de quien su comando técnico no pudo recopilar datos.

"Lo del arquero no se sabía, cuando no tienes el material, por más que quieres buscar, no había", señaló en el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

Asimismo reveló que "Óscar Ibáñez (expreparador de arqueros de Perú) intentó buscar por todos los medios y de golpe aparece, y empieza a bailar... Tranquilamente la autoridad, que es el árbitro puede decir muévete, pero estas cosas no, tal es así que fue tan burdo todo, tan llamativo todo porque luego salió una reglamentación que el arquero se puede mover pero no la payasada que hizo porque el árbitro le permitió y no otra cosa", agregó.

Los dos penales que falló Perú frente a Australia. | Fuente: TNT Sports

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja para ultimar detalles sobre el cese definitivo de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana; mientras tanto nuevos nombres aparecen en la agenda, aunque hay uno de ellos que siempre se encuentra firme para los hinchas: Ricardo Gareca.

Gareca, que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años, fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la Selección Peruana, en la que estuvo como DT desde el 2015 al 2022, pero señaló que no tendría sentido un retorno.

"Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología no tendría sentido. En el sentido deportivo no lo encontraría sentido que Perú me venga a buscar ahora después de perder seis partidos, en una situación tan incómoda", señaló en el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

