Alineación de Perú en el amistoso contra Holanda | Fuente: Prensa FPF

Son cinco los futbolistas de la Selección Peruana que asistieron al Mundial de Rusia y luego no fueron considerados para el siguiente evento oficial con la bicolor, como la Copa América de Brasil, por decisión técnica de Ricardo Gareca.

Alberto Rodríguez, Christian Ramos, José Carvallo, Wilder Cartagena y Nilson Loyola. Casa uno con situaciones distintas, pero con el común denominador que no han vuelto a estar más en la escena princial con Perú. Ahora, el lateral izquierdo que retornó a Sporting Cristal en 2019 tras su paso por el Goiás del Brasileirao, habló sobre lo que lo alejó de las convocatorias.

“En el 2019 estaba lesionado y no jugaba. Luego no pude estar en la Copa América y el equipo se consolidó bastante bien. A partir de ahí el profe comenzó a llamar a los mismos jugadores. Asimismo, cuando llegué a Cristal estaba alternando, pero no tuve muchos partidos como titular”, mencionó en ‘El Bocón’.

Su último llamado fue para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica en noviembre de 2018. A pesar del tiempo, el defensor considera tener las opciones de convencer otra vez a Ricardo Gareca.

“Soy consciente que no he estado en el nivel de antes, eso lo tengo claro, porque si uno no quiere darse cuenta de esas cosas, no crece como profesional. Aún me queda mucho tiempo por delante, tengo las condiciones para poder volver a ser un jugador de selección”, afirmó.