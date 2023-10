Nolberto Solano habló de Raúl Ruidíaz: "La Selección Peruana no es para todos los futbolistas"

Nolberto Solano habló de la actualidad de la Selección Peruana previo a las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los temas que tocó fue sobre Raúl Ruidíaz y las críticas que recibió por su actuación en la derrota de la bicolor ante Brasil en Lima.

"A veces son circunstancias de momentos del equipo, si Perú hubiera sacado un empate en el último partido no se hablaba de Raúl Ruidíaz. No es bueno darle una responsabilidad de un momento o un resultado a un futbolista", señaló en entrevista en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

En un momento, recordó cuando Claudio Pizarro también sufrió críticas por no destacar en la Selección Peruana, tal como lo hizo en Bayern Munich y Werder Bremen.

"Sin duda hay futbolistas que les hace bien estos momentos. Me acuerdo en la etapa nuestra con Claudio (Pizarro), un jugador resistido, él en el Bayern Munich con la figura que era, le pusimos en un momento, le cargamos toda la responsabilidad", dijo.

"La Selección no es para todos los futbolistas"

El entrenador del AFC Eskilstuna, de la segunda división de Suecia, subrayó que hay jugadores que destacan más en sus clubes que en un seleccionado.

"Es diferente, hay futbolistas que están adaptados en un momento, Raúl está adaptado en el día a día en su club, conoce a sus compañeros y tiene una racha espectacular. La selección es de momentos y parece mentira, pero no es para todos los futbolistas y ¿por qué? Porque en el corto tiempo tienes que funcionar", sostuvo sobre el jugador del Seattle Sounders de la MLS.

"Es cuestión cómo Raúl se sienta, si el técnico ahora como (Juan) Reynoso le tiene confianza, él tendrá que responder a esa confianza. No hay que seguir llevándole esa cruz, nos pasó en la etapa con nosotros, porque no tuvo mucha oportunidad, porque encontramos un gran momento a Paolo y Farfán. No participaba tanto, pero con esta necesidad hay que esperar darle tiempo, no sepultar porque no podemos darnos el gusto porque no tenemos tantos futbolistas", culminó.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La vuelta de Perú a las Eliminatorias será de visitante ante Chile. La cita está pactada para el jueves, 12 de octubre, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago.

El último enfrentamiento entre ambos países se dio en Lima durante el 2021, por el proceso clasificatorio a Qatar 2022 y donde Perú se impuso 2-0 con los goles de Sergio Peña y Christian Cueva.

Cinco días después, el martes 17 de octubre, la bicolor medirá fuerzas ante el campeón del mundo, Argentina, quien sigue contando con Lionel Messi. Dicho compromiso será el segundo de los dirigidos por Reynoso en condición de local.

