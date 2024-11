Alcalde de Cayma preocupado por pérdida de sede del Sudamericano Sub 20: "Nos dolería bastante que se caiga la inversión"

indicó que los trabajos en el estadioya empezaron y se mostró preocupado por la quita de la sede del Sudamericano Sub 20 . "Ya iniciaron los trabajos previos", apuntó.

Lamenta decisión. Juan Carlos Linares, alcalde de Cayma (Arequipa), se mostró preocupado por la decisión de quitarle a Perú la localía del Sudamericano de Fútbol Sub 20.

En conversación con La rotativa del aire de RPP, la autoridad indicó que están en riesgo 25 millones de soles destinados a la inversión de escenarios deportivos.

"Es lamentable porque hay un tema de inversión pública. Hay 25 millones destinados a escenarios deportivos. En el caso de Arequipa, son dos escenarios deportivos: el estadio Mariano Melgar y el estadio Umacollo. De esos 25 millones, 17 están direccionados a infraestructura deportiva para poder a bien estos recintos deportivos", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que tendrán problemas porque, según tiene entendido, una empresa de Lima ya empezó con los trabajos en el Mariano Melgar.

"El sustento de esta inversión pública está ligada, justamente, en la declaratoria de interés del campeonato sudamericano. Ahí sí vamos a tener bastantes problemas, porque tengo entendido que el día de ayer ha venido una empresa de Lima, que ya ha iniciado unos trabajos previos en el tratamiento del césped del Mariano Melgar. Ya estaban sacando la mala hierba que tiene este recinto que está abandonado", complementó.

En IPD aún no saben nada de la decisión de quitarle localía a Perú

Por otro lado, Linares informó que ha conversado con personal del IPD, quienes le han indicado que aún no tienen la resolución formal. Por ello, espera que los proyectos sigan adelante por el bien del deporte nacional.

"He conversado con la gente del IPD, más allá de la labor de alcalde, y ellos me han informado que no tienen nada formal en este momento", indicó en un inicio.

"Si esto prosigue, que espero que prosiga, más allá del tema de Agustín Lozano, creo que es importante que haya inversión del Estado en el deporte. La última vez que se le metió la mano al estadio de Umacollo fue en el último gobierno de Alan García. Por eso, era un pretexto esto del Sudamericano para poder tener mejor infraestructura deportiva y si nos dolería bastante que esta inversión que tiene el Estado se caiga", finalizó.

