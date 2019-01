Fernando Nogara sabe lo que es dirigir un Sudamericano Sub 20. El estratega argentino fue el responsable de la dirección técnica de la Selección Peruana en el Sudamericano 2017 en Ecuador, donde quedó en el último lugar del Grupo B con 2 puntos y no pudo lograr el pase al hexagonal final.

Teniendo en cuenta su pasado como entrenador de la categoría, 'A Todo Gol' de RPP Noticias se comunicó con Fernando Nogara para conversar sobre lo ocurrido con los dirigidos por Daniel Ahmed en el último Sudamericano Sub 20. El extécnico de Sport Rosario consideró que lo hecho por la Selección Peruana fue un fracaso, pues no se consiguió la meta de pasar la fase de grupos.

"Cuando uno se propone algo y no lo logra es un fracaso. Es una palabra a la que no le tengo tanta agresividad como otra gente, uno en la vida constantemente fracasa y aprende tanto en la familia como en el trabajo. Si el objetivo era clasificar al hexagonal, entonces es un fracaso. Seguramente hay metas que se han logrado, pero ese término no me genera malestar y hay que tomarla como una palabra más", dijo Fernando Nogara.

Asimismo, al momento de ser consultado si Daniel Ahmed debía dejar su cargo por lo hecho en este Sudamericano Sub 20, Fernando Nogara fue enfático en decir que se debe respetar su contrato de todas maneras por el proyecto que tiene bajo su cargo en la FPF.

"Ahmed tiene contrato y hay que respetarlo, por un torneo no se pueden tomar decisiones. En aquel momento, cuando terminé el Sudamericano Sub 20 del 2017, me dijeron que termine mi vínculo laboral haciendo otras labores en la FPF. Ahora no tuvo la posibilidad de clasificar al hexagonal y seguramente va a ser criticado en estos días. Los dirigentes tienen que ser coherentes con lo que vienen transmitiendo para que se cumpla el proyecto, que tiene que ver mucho más que un simple Sudamericano", finalizó Fernando Nogara.