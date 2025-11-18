Con 10 jugadores, Chile silenció a Perú con un gol de Felipe Loyola [VIDEO]

La Selección Peruana salió dormido en el segundo tiempo y Chile aprovechó esa situación para igualar las acciones en el amistoso internacional en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). Alex Valera abrió el marcador, pero Felipe Loyola colocó el 1-1 parcial.
A los 45 minutos, Chile ganó un tiro de esquina que provocó en una tremenda atajada de Pedro Gallese, pero en el rebote la defensa nacional no atinó a despejar al contrato de Loyola, que le ganó la disputa a César Inga.
Chile se quedó con uno menos luego de la expulsión de Iván Román, que fue expulsado por la falta contra Valera en el área sureña.
El el último 'Clásico del Pacífico' jugado en Santiago de Chile, 'La Roja' venció por 2-1.
Perú vs Chile: así arrancaron en partido amistoso
Perú: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.
Chile: Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.