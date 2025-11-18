Últimas Noticias
Con 10 jugadores, Chile silenció a Perú con un gol de Felipe Loyola [VIDEO]

Selección Peruana en amistoso ante Chile.
| Fuente: Movistar Deportes
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Selección de Chile igualó las acciones ante Perú en los primeros minutos del segundo tiempo.

La Selección Peruana salió dormido en el segundo tiempo y Chile aprovechó esa situación para igualar las acciones en el amistoso internacional en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). Alex Valera abrió el marcador, pero Felipe Loyola colocó el 1-1 parcial.

A los 45 minutos, Chile ganó un tiro de esquina que provocó en una tremenda atajada de Pedro Gallese, pero en el rebote la defensa nacional no atinó a despejar al contrato de Loyola, que le ganó la disputa a César Inga.

Chile se quedó con uno menos luego de la expulsión de Iván Román, que fue expulsado por la falta contra Valera en el área sureña.

El el último 'Clásico del Pacífico' jugado en Santiago de Chile, 'La Roja' venció por 2-1.

Gol de Chile ante Perú en amistoso internacional
| Fuente: Movistar Deportes

Perú vs Chile: así arrancaron en partido amistoso

Perú: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

