Jairo Concha perdió la pelota y Osorio anotó el 2-1 de Chile contra Perú en amistoso internacional [VIDEO]

Partido de alta intensidad. Perú jugó contra su par de Chile en la ciudad de Sochi en lo que un amistoso internacional FIFA previo al cierre de este año 2025.

Si bien Alex Valera abrió el marcador en el Estadio Olímpico Fisht a favor de la Selección Peruana en el primer tiempo, en Chile le dieron vuelta al resultado. Felipe Loyola puso la igualdad y posteriormente, a los 60 minutos, Darío Osorio marcó el segundo en el elenco que dirige Nicolás Córdova.

La segunda anotación de Chile vino por una pérdida del balón de parte de Jairo Concha. El mediocampista de Universitario erró en su control de balón y posterior pase a uno de sus compañeros.

Así fue el gol de Osorio para la ventaja chilena. | Fuente: Movistar Deportes

Gol de Osorio tras error de Jairo Concha

De esta manera es que Osorío corrió al área de la blanquirroja y ante la salida del portero Pedro Gallese definió con un buen remate de zurda.

Hay que tener en cuenta que, en el primer tiempo, Iván Román fue expulsado en la escuadra chilena con tarjeta roja directa. Su falta, un penal, provocó que el equipo peruano se adelante.

Para este partido, Perú tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En tanto, la tienda chilena tuvo a Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.