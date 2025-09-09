Perú sin respuesta: Matías Galarza convirtió el 1-0 de Paraguay en el cierre de las Eliminatorias (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana enfrentó a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Mientras la Albirroja ya se clasificó a la Copa del Mundo, la Bicolor afrontó este cotejo para mejorar sus números en este certamen, que marcará además el último cotejo de Óscar Ibáñez como técnico interino.

Perú buscó cerrar de manera positiva un proceso mundialista en el que tuvo muchos resultados adversos, no obstante, no pudo darle esa satisfacción a su hinchada. Sobre los 78', Matías Galarza apareció en el área del cuadro local y con un zurdazo batió a Pedro Gallese para firmar el 1-0 visitante.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú, hundido en las Eliminatorias

El gol de Matías Galarza fue el único del partido, con lo que la Selección Peruana perdió 0-1 como local ante Paraguay.

La Bicolor, que en este ciclo mundialista estuvo bajo la dirección de Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, terminó con 12 puntos, quedándose en la novena y penúltima casilla, solo con una unidad por encima de Chile, tras el empate sin goles de La Roja ante Paraguay.

Perú solo consiguió dos triunfos en estas eliminatorias, mientras que perdió en 10 ocasiones. Fue el elenco con menos tantos convertidos con 6 en total y encajó 21 goles, la cuarta cifra más alta.

Matías Galarza anotó el 1-0 de Paraguay sobre Perú | Fuente: UNICANAL

Perú vs Paraguay: así formaron en el partido

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kneji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velásquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete; Agustín Sándezm Damián Bobadilla, Diego Gómez, Ángel Romero; Ramón Sosa, Rolando Martínez y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.