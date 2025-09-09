Últimas Noticias
0
PERÚ
VS.
0
PARAGUAY
Último momento -

Perú vs. Paraguay EN VIVO: sigue la previa del partido por última fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026

Perú vs. Paraguay EN VIVO: sigue la previa del partido por última fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026

La Selección Peruana va por una victoria sobre Paraguay en el Estadio Nacional para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Así calienta la bicolor lo que será su último duelo en este proceso hacia la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Hoy tenemos el partido en el que Perú va a recibir a Paraguay en el marco de la fecha 18 y última del proceso clasificatorio de Conmebol.

¡Hola! ¡Bienvenidos a una nueva transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026!

Tags

Selección Peruana Selección de Paraguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

