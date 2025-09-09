𝗘𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 ❤️#LaBicolor 🇵🇪 🆚 🇵🇾 Paraguay #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/78rFDmIpIf— La Bicolor (@SeleccionPeru) September 9, 2025
Así calienta la bicolor lo que será su último duelo en este proceso hacia la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.
Hoy tenemos el partido en el que Perú va a recibir a Paraguay en el marco de la fecha 18 y última del proceso clasificatorio de Conmebol.
¡Hola! ¡Bienvenidos a una nueva transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026!
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en