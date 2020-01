La bicolor obtuvo la victoria con un autogol de Santiago Arzamendia. | Fuente: EFE

El defensa de Paraguay, Santiago Arzamendia, marcó un gol en contra en el partido entre Perú y la 'Albirroja'. El encuentro por la tercera fecha del grupo B del Preolímpico Sub 23 se jugó en el estadio Centenario de Armenia.

A los 74 minutos, un centro que se dirigía hacia Aldair Fuentes en el área paraguaya fue despejado por Arzamendia. El 'guaraní' trató de sacar la pelota de la zona de peligro con un cabezazo, pero terminó dejándola dentro de su arco.

Los dos goles de Paraguay llegaron en dos minutos. A los 15, Saúl Salcedo aprovechó un gran tiro de esquina de Enzo Giménez. El capitán de la 'Albirroja' se elevó y cabeceó un misil a la portería de Renato Solís, quien intentó evitar el gol, pero no pudo llegar al balón. El segundo del encuentro lo puso Sergio Díaz a los 16 minutos. El delantero aprovechó un rebote tras dos grandes atajadas de Solís, pero el portero peruano había salido tanto de su arco que no pudo llegar a evitar el segundo gol. La defensa peruana no logró sacar el balón, pese a los esfuerzos de su guardameta.

El primero para Perú lo puso Sebastián Gonzales al minuto 53. El delantero ingresó por Christopher Olivares y se fue al área de la 'Albirroja' para recibir el centro de Aldair Fuentes. En su primer contacto con el balón, el delantero dejó el balón en la valla de Paraguay. El segundo para la bicolor llegó al minuto 71, cuando Fuentes envió un gran pase para Luis Carranza. El extremo no dudó en patear al arco de Miguel Martínez para poner el segundo para la bicolor, empatando momentáneamente el partido.

Perú venció 3-2 a Paraguay por la tercera jornada del Preolímpico Sub 23. Con este resultado, la bicolor suma sus primeros tres puntos en el torneo y se mete a la carrera por uno de los cupos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.