ATU anuncia "drásticas sanciones" contra empresa y conductor de bus tras mortal accidente en la vía de Evitamiento

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que impondrá drásticas sanciones a la empresa de transporte y al conductor del bus de placa F9Y-894, que causó la muerte de dos pasajeros y dejó heridas a otras ocho al impactar contra una baranda de seguridad de la vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.

Según el parte policial de la comisaría de Salamanca, el hecho ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana por causas que se encuentran en investigación.

De acuerdo a información verificada por la ATU, el conductor de la unidad, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila (40), no cuenta con licencia de conducir ni mucho menos con la habilitación para brindar el servicio de transporte público.

En ese sentido, la ATU indicó que impondrá a Effio Dávila la infracción RE27 por conducir un vehículo habilitado para prestar el servicio sin contar con la licencia de conducir. Esta falta es considerada muy grave y se sanciona con la inhabilitación definitiva para conducir vehículos de dicho servicio.

Sanciones para la emrpesa y el conductor

En cuanto a la empresa de transporte Real Star del Perú S. A. C. se le impondrá las infracciones RE9 y RE22, ambas consideradas muy graves, por brindar el servicio de transporte con un conductor que no se encuentra habilitado para ello y que no cuenta con licencia para conducir.

Cada una de estas sanciones tiene una multa de S/2675 (50 % de una UIT). Además, luego de que concluya la investigación policial, el vehículo será conducido a uno de los depósitos de la ATU y se le suspenderá la habilitación vehicular.

Cabe señalar que el chofer permanece en la comisaría de Salamanca en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo y lesiones culposas como consecuencia de su participación en dicho accidente.