Tragedia en la Vía de Evitamiento: ¿qué se sabe del fatal accidente y qué provocó el choque con la valla metálica?

Las causas del fatal accidente son materia de investigación. | Fuente: RPP

Las pistas de Lima, nuevamente escenario de una tragedia. Dos personas murieron y al menos nueve resultaron heridas en un violento accidente de tránsito, registrado esta mañana en la Vía de Evitamiento, cerca del puente Santa Anita, en la jurisdicción de Ate.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el fatal impacto. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la unidad de transporte público -fuera de control- avanzar directamente contra una valla metálica de la autopista y estrellarse frontalmente.

El impacto fue tan violento, que un enorme fierro de la estructura atravesó la carrocería del vehículo.

Hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 7:00 a.m., según consigna la página web de la institución.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a la clínica Montefiori, en el distrito de La Molina, donde permanecen con diverso pronóstico. Hay algunos con contusiones leves, mientras que otros presentan graves lesiones, como fracturas expuestas.



Así fue el fatal accidente en la Vía de Evitamiento.

¿Cuáles son las causas del fatal accidente?

Según testigos consultados por RPP, el chofer perdió el control de la unidad, al parecer por una falla mecánica, tras lo cual terminó chocando frontalmente con la estructura metálica. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán las causas del fatal accidente.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que su personal ya se encuentra en el lugar, “para realizar las indagaciones en materia de transporte y, de ser el caso, establecer las sanciones correspondientes”.

En un comunicado, refirió que la unidad siniestrada cuenta con autorización y habilitación para realizar el servicio de transporte, “además de inspección técnica vigente y la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat)”.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al chofer del bus como Martín Alejandro Effio Dávila (40), quien ha sido trasladado a la Comisaría PNP de Salamanca, para continuar con las diligencias de ley.

En tanto, en el lugar de la tragedia, continúan las diligencias, a cargo de agentes de la Policía Nacional así como de representantes del Ministerio Público. Debido a estos trabajos, el tránsito está restringido en uno de los carriles de la Vía de Evitamiento.

Al cierre de este informe, se desconocen las identidades de los fallecidos. Solo se ha confirmado que se trata de una mujer de la tercera edad y un varón.

RPP constató que el bus siniestrado presenta diversas multas y papeletas. En la ATU, tiene más de 13 300 soles en infracciones por circular en rutas donde no les correspondía y hasta por obstaculizar la fiscalización. También presenta infracciones por 5 412 soles en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como papeletas de tránsito de la PNP, la más reciente de julio pasado, por circular por un carril que no le correspondía.



Aviactran pide campañas de sensibilización para choferes. | Fuente: RPP

“Tenemos muertos todos los días”

En Ampliación de Noticias, Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), hizo un llamado para que las autoridades nacionales para que adopten medidas efectivas para frenar la ocurrencia de accidentes de tránsito, que en los últimos veinte años ha cobrado la vida de más de 3.5 millones de personas, según cifras que maneja.

“Los responsables son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ATU, la Sutran y el SAT, porque ellos lo único que están viendo es recolectando papeletas y papeletas abusivas. Solamente es lucro, no les interesa la cantidad de accidentes que hay todos los días, los muertos, los lesionados. Y ese es el problema grande”, reflexionó.

“Tenemos muertos todos los días. No es solamente este accidente, ayer hubo siete accidentes a nivel nacional. Estoy en carreteras, estoy en hospitales, todos los días, y veo este desastre. Hay mucho más muertos que lo que hay desde la delincuencia. Esto se ha convertido en una pandemia y somos el número uno en Sudamérica en esta pandemia de accidentabilidad”, añadió.

En ese sentido, el titular de Aviactran hizo un llamado para que se haga una “capacitación verdadera” a los conductores a nivel nacional, que esté acompañada de una “sensibilización” a los choferes, para que tomen consciencia de la problemática.

“Nosotros llevamos a los conductores a la morgue, los llevamos a los hospitales, los llevamos a los camposantos, a que lloren, a que se sensibilicen. Todos los países del mundo hacen eso: sensibilización. Acá no hay ningún curso de sensibilización”, sentenció.

