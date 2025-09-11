Últimas Noticias
Identifican a los fallecidos en el fatal accidente de la Vía de Evitamiento: se trata de un obrero y una vendedora de flores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El trágico choque de un bus de transporte público con un guardavía de la autopista es motivo de investigación por parte de las autoridades.

Accidentes
00:00 · 01:59
Vía de Evitamiento
Continúan las investigaciones en torno a este fatal accidente. | Fuente: RPP

Las víctimas mortales del accidente ocurrido esta mañana en la Vía de Evitamiento, en la jurisdicción de Ate, ya han sido identificadas. Se trata del obrero de construcción Javier Valderrama Gárate (65) y la vendedora de flores Delia Segil González (46), ambos pasajeros de la unidad siniestrada.

Valderrama Gárate laboraba en una obra de construcción en el distrito de Ate y, según sus familiares, estaba a punto de descender del bus, cuando ocurrió la tragedia. El hombre tomaba la misma ruta todos los días hasta el paradero del puente Santa Anita para dirigirse a su centro de trabajo; es decir, estaba a pocos metros de llegar a su destino.

En tanto, Delia Segil González era vendedora de flores en un mercado de Mala. Según sus familiares, ella se dirigía al Mercado de Flores de Acho, en el Rímac, para comparar mercadería, al momento del fatal accidente.

Cabe mencionar que, producto del accidente, se han reportado nueve pasajeros heridos, quienes han sido trasladados de emergencia a la clínica Montefiori.

El chofer del bus, Martín Alejandro Effio Dávila, en la Comisaría PNP de Salamanca.

El chofer del bus, Martín Alejandro Effio Dávila, en la Comisaría PNP de Salamanca.Fuente: RPP

Continúan las investigaciones

En tanto, en el lugar de la tragedia, continúan las diligencias a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Debido a estos trabajos, permanece restringido el tránsito en uno de los carriles de la transitada autopista.

El conductor del bus, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila (40), ha sido trasladado a la Comisaría PNP de Salamanca, como parte de las pesquisas.

Según testigos consultados por RPP, el chofer perdió el control de la unidad, al parecer por una falla mecánica, tras lo cual terminó chocando frontalmente con la estructura metálica. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán las causas del fatal accidente.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que su personal ya se encuentra en el lugar, “para realizar las indagaciones en materia de transporte y, de ser el caso, establecer las sanciones correspondientes”.

En un comunicado, refirió que la unidad siniestrada cuenta con autorización y habilitación para realizar el servicio de transporte, “además de inspección técnica vigente y la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat)”.

Tags
Vía de Evitamiento Ate Accidente de tránsito PNP ATU

