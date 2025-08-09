Últimas Noticias
Alcalde de Ancón exige a la ATU que la línea 3 del Metro de Lima se extienda hasta su distrito

Samuel Daza aseguró que más de tres millones de habitantes de Lima Norte se verían beneficiados con esta ampliación.
Samuel Daza aseguró que más de tres millones de habitantes de Lima Norte se verían beneficiados con esta ampliación. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El burgomaestre Samuel Daza pide que el megaproyecto que conectará Comas con San Juan de Miraflores beneficie también a los vecinos de su jurisdicción.

Lima
00:00 · 01:56

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, solicitó al presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, que se modifique el trazado del megaproyecto de la línea 3 del Metro de Lima, el cual conectará Comas con San Juan de Miraflores en tan solo 54 minutos.

El burgomaestre sostuvo que la ruta debería extenderse hasta Ancón, asegurando que más de tres millones de habitantes de Lima norte se verían beneficiados con esta ampliación.

“Le exijo al presidente de la ATU que de una vez por todas extienda la línea 3 hasta Ancón. La ATU es la encargada, según la ley, de planificar, de supervisar y también de ejecutar proyectos de transporte público que les den sostenibilidad a todos los ciudadanos de Lima”, manifestó.  

Asimismo, informó que, en los próximos días, se reunirá con los demás alcaldes de Lima norte para elaborar una carta conjunta solicitando una audiencia con el titular de la ATU, a fin de exponer la propuesta de ampliación de la línea hasta su distrito.

Por otro lado, Daza afirmó que la ATU debe asumir la responsabilidad de modificar la regulación del transporte público y no limitarse a retirar unidades de circulación sin ofrecer soluciones concretas.

Estas declaraciones las hizo en referencia a lo que expresó días atrás, cuando manifestó que los operativos contra los llamados ‘anconeros’, que terminan con sus vehículos enviados al depósito, están afectando directamente a los vecinos de su jurisdicción.

“La ATU, en un afán de lavarse la cara, ha empezado a llevarse los vehículos al depósito, no solamente en el centro de Lima, donde cómodamente les gusta hacer sus operativos. Acaban de llevarse a muchos de los vehículos de la empresa Nueva Estrella al depósito y lo que han ocasionado es que no haya servicio desde Ancón a Lima”, señaló el burgomaestre a una radio local.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
ATU Ancón Línea 3 del Metro

