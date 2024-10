Cercado de Lima: un tráiler impactó con la parte baja del puente peatonal de la plaza Ramón Castilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este accidente ocasionó daños al puente peatonal y a la propia estructura de soporte de la plaza Ramón Castilla | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Un tráiler que trasladaba un container impactó con la parte baja del puente peatonal de la plaza Ramón Castilla, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió en la parte baja de la avenida Alfonso Ugarte con sentido hacia el norte.

De acuerdo con el reglamento, los vehículos de transporte de mercancías no deben superar los 4.30 metros de altura. Sin embargo, el conductor de esta unidad no calculó y el contenedor que trasladaba se quedó atascado en el puente, desplazándose de la carreta de carga.

Este accidente ocasionó daños al puente peatonal y a la propia estructura de soporte de la plaza Ramón Castilla, conocida también como Plaza Unión.

Cabe detallar que el puente contaba con la señalización de velocidad permitida, mas no alertaba a los conductores respecto de la altura máxima.

Debido a este accidente, el acceso a la avenida Alfonso Ugarte permanece restringido desde el Hospital San Bartolomé hasta la bajada de la plaza Ramón Castilla, con dirección a Caquetá.

Rímac: camión que transportaba cajas de cervezas se accidentó en la Vía de Evitamiento

Un nuevo accidente se registró debajo del puente Ricardo Palma, en la Vía de Evitamiento, en el distrito limeño del Rímac, cuando la carga de un camión -que transportaba cervezas- terminó regada en la pista.

El conductor del camión contó a RPP que una camioneta le cerró el paso, obligándolo a realizar una maniobra que hizo ceder la carga.

"Un carro me ha cerrado, por eso es que me aguanto y la carga se inclinó. Estaba viniendo por el medio y un carro me cierra. Me cierra y entonces freno ahí, se me inclina la carga", manifestó.