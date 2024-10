Paro del 23 de octubre: estos son los gremios que se movilizarán, los que no participarán y lo que dice el Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Los gremios de transportistas aseguraron que la medida de mañana es pacífica y que varios gremios acatarán el paro.

Este miércoles, 23 de octubre, Lima será escenario de un paro convocado por gremios de transportes y otras organizaciones sociales, en protesta contra la criminalidad.

La principal organización convocante sería la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, colectivo integrado por el Comité de Gremios de Transportes del Perú, uno de los sectores de transportistas que impulsó el paro del pasado 10 de octubre.

Para esta ocasión, se ha anunciado una movilización que tendrá como punto de concentración la plaza Dos de Mayo, desde el mediodía, y el destino será el Congreso de la República.

Los puntos de pre concentración, según indicaron los gremios que acatarán la medida, serán el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela en el Callao, el Mall Aventura de Santa Anita, puente Nuevo en El Agustino, el mercado de Caquetá en el Rímac, el frontis del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, el óvalo Zapallal y el óvalo Puente Piedra.

¿Qué gremios han anunciado que acatarán la medida?

La Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial anunció que el paro de mañana será en exigencia de la derogatoria de la Ley 32108, el archivo del dictamen legislativo sobre criminalidad sistemática, y reparación civil para las víctimas de la Macrorregión Sur, producto de las protestas sociales que tuvieron lugar desde diciembre del 2022.

Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, en diálogo con RPP, resaltó que la marcha será pacífica y que se desarrollará también en otras regiones del país.

"Ratificado totalmente por unanimidad multisectorial que el día 23 de octubre el paro [será] a nivel nacional con todas las organizaciones (...), en todos los departamentos se va a tener que hacer las movilizaciones correspondientes, pero pacíficamente. Nosotros no vamos a hacer ningún desbande, al contrario, vamos a hacer una marcha pacífica", aseveró.

Campos rechazó que la medida de fuerza tenga alguna connotación política, y dijo que está a favor de la estabilidad económica.

"Nosotros rechazamos totalmente que los señores satanicen la marcha. No estamos en campaña política para hacer lo que están mencionando. Nosotros lo único que estamos buscando es que se tranquilice el país. Queremos una estabilidad para la economía”, indicó.

Por su parte, Walter Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional, dijo que sus gremios no son informales y aseguró que un 90 % del transporte público parará mañana.

“Nos han dicho que somos informales, no somos informales, somos trabajadores del sector de transportes (…) Todos los gremios se van a sumar, cono norte, el señor Rabanal [lo señala] representa como a 35 empresas (de transportes) del cono este, del cono sur igual. Todos los sectores de transportes van a parar (…), acá se trata de la vida a nivel nacional (…) Un 90 % de las empresas de transporte público van a parar, en todas sus modalidades”, indicó.

Además de la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, las empresas de transportes Etuchisa (cuyos buses son conocidos como 'los Chinos'), que cubre la ruta de Ancón a Villa El Salvador; y Zeta, que va desde Huaycán hasta la av. Abancay, confirmaron a RPP que participarán del paro de mañana.

Las empresas Etuchisa y Zeta anunciaron que sí acatarán el paro del 23 de octubre. | Fuente: Andina

Otros gremios que también acatarán la medida son: el Frente de Transportes del Cono Este Lurigancho-Chosica, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI), la Federación de Transportes de Vehículos Menores del Callao, la Federación de Empresarios del Callao, Asociación de Comerciantes del Mercado Unicachi, la Federación de Empresarios de Gamarra, la Convención Plurinacional de las Regiones del Perú (Conalrep), Conulp, CNUL, Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca - Puno, Movimiento Nacional "CAS Nunca Más", gremios de estudiantes de las universidades San Marcos, Católica, UNI, Villarreal, Cantuta y Bellas Artes, y organizaciones barriales de Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, entre otras.

Asimismo, en regiones como Junín, Moquegua, Apurímac, Ica, Cusco, Lambayeque y Ucayali se ha anunciado diferentes medidas en respaldo al paro en Lima.

Cabe resaltar que, hasta el cierre de esta nota, los comerciantes del Mercado Cooperativa El Trébol y del Mercado de Frutas de Caquetá, ambos ubicados en el Rímac, indicaron que tendrán una reunión en las próximas horas para definir si participarán en el paro. No obstante, RPP recogió las declaraciones de varios de ellos, quienes se mostraron a favor de atender solo las primeras horas de la mañana para luego sumarse a la movilización.

Comerciantes de mercados del Rímac evaluarán si se suman al paro de mañana. | Fuente: RPP

Por su parte, Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, indicó que para mañana, junto a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), está convocando a una campaña de sensibilización para exigir al Gobierno mayores medidas contra la criminalidad. La convocatoria es para este jueves en el Campo de Marte.

“Veinticuatro dirigentes sindicales de base de nuestra Federación de Construcción Civil han sido asesinados en los últimos años solo por el hecho de denunciar a los delincuentes y de oponerse a este accionar delictivo en las obras donde no solamente extorsionan a empresarios y trabajadores, sino que asesinan a dirigentes y trabajadores técnicos de mando medio", sostuvo.

Asimismo, dijo estar de acuerdo con los gremios de transportes que están convocando al paro, y no descartó que en una próxima ocasión convoquen a una medida conjunta.

"Estamos de acuerdo con ellos, creemos y estamos convencidos de que sus demandas, al igual que las nuestras, de luchar contra la inseguridad ciudadana, es razonable; y por lo tanto nos solidarizamos con ellos y esperamos que, en medidas de fuerza que se den más adelante, si es que los problemas no se solucionan, ya encontremos una unidad en la acción, porque los trabajadores dependientes, de un momento a otro, no podemos llevar a un paro, eso debe ser debidamente procesado y aprobado por las bases", indicó.

El presidente de la CGTP indicó que convocarán mañana a una "campaña de sensibilización" en el Campo de Marte. | Fuente: Andina

Vale resaltar que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), a través de sus redes sociales, convocó a una movilización "contra la delincuencia, el sicariato y la corrupción" para el 23 y 24 de octubre. Dicha acción, según informaron, sería en conjunto con la CGTP.

Por otro lado, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios de Gamarra, en diálogo con RPP, señaló que si bien su entidad no es parte de la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, los comerciantes del emporio comercial han acordado paralizar sus actividades entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. y realizar una marcha pacífica hacia Palacio de Gobierno.

"Tuvimos una asamblea general en la que se convocó a los gremios, galerías y representantes de los sectores de Gamarra y se acordó que mañana paralizaremos las actividades entre las 7 am y hasta las 2 de la tarde (...) Se realizará un cierre total de todas las galerías, tiendas, talleres, almacenes y sectores. Durante la mañana nos juntaremos con los que puedan llegar y vamos a marchar hacia Palacio de Gobierno", afirmó.

Saldaña dijo que la medida será en exigencia de "acciones inmediatas y urgentes" para garantizar la seguridad de los peruanos y que, particularmente, piden que "se declare en emergencia el distrito de La Victoria para que las FF. AA. puedan ayudar en el patrullaje para que se fortalezca el trabajo de la PNP".

"Es hora de cambiar al ministro del Interior (Juan José Santivañez) y que se debe reorganizar la seguridad de La Victoria en el tema policial, con el cambio del comisario porque creemos que no han dado la talla que corresponde", resaltó.

¿Qué gremios no acatarán el paro?

El pasado domingo, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que había tenido una mesa de diálogo con dirigentes de gremios de transportes, quienes habían decidido no sumarse al paro por considerarlo "político". Así lo expresó, Marco Antonio Aguirre Valencia, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM).

"Quiero ser claro en decir que no vamos a permitir que haya más extremos, no podemos ir a la violencia, ya estamos teniendo acciones y diálogo, mi gremio que tiene coordinación con todas las regiones no acatará el paro del 23 de octubre porque esto es un paro político”, señaló.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, resaltó que el Gobierno solo tiene mesas de trabajo "con los sectores formales", y que el 23 de octubre se brindará las garantías para quienes decidan salir a trabajar.

“Nosotros como Estado y por disposición de la señora presidenta solo mantenemos estas mesas de trabajo con los sectores formales, porque tenemos que valorar el esfuerzo que hacen los peruanos por estar en esa línea. Mi compromiso es brindar las garantías a todos los peruanos que decidan salir a trabajar con normalidad”, sostuvo.

Los gremios que fueron parte de la reunión con el Mininter y que no se plegarán al paro son: el Gremio de Transportadores y Logística (GTL); la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM); la Federación Nacional de Mototaxi del Perú (FENAMOP); Asociación de Transportistas de Carga Especiales del Perú (ATCEP), la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxistas Independientes del Callao (ADETATIC) y el Sindicato Único de Transportistas de Taxi Cusco (SUTRATAC).

#ElPerúNoSeDetiene



Tras una fructífera reunión del ministro Santiváñez con representantes del gremio de transportistas formales, los líderes gremiales anunciaron que no se plegarán al paro convocado para el 23 de octubre.



¡Seguimos unidos contra el crimen!#PerúSeguro pic.twitter.com/TjqOgysPBK — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 21, 2024

Asimismo, en diálogo con RPP, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, que representa a 63 empresas de transporte público, indicó que no acatarán el paro de mañana, porque "la plataforma de lucha se ha tergiversado".

"Inicialmente, habíamos pensado acatar el paro del día 23, pero viendo que la plataforma de lucha se ha tergiversado en relación a lo que también nosotros habíamos convocado el 26 de septiembre, y considerando que no es propiamente un pedido de luchar contra la criminalidad y la extorsión (…), es que hemos tomado la decisión de no parar el día de mañana, porque consideramos que lo que se está buscando es politizar una justa medida (…) para pedir otras cosas que no son parte de la plataforma inicial que se había planteado”, sostuvo.

"Cuando nosotros convocamos al paro del 26 de septiembre, un solo pedido hicimos: que queríamos que el Estado nos proteja, por el derecho a la vida (…); sin embargo, al día de hoy, hay gremios que se han formado en el camino; sectores informales que invocan el derecho a la vida (y), sin embargo, están pidiendo que se legalice el auto colectivo, se legalice a los sectores informales de la economía, que se deroguen algunas normas que no han revisado o no conocen el contenido. Ahora hay pedidos muy puntuales de mercados, de un sector, que consideramos que pueden ser justos, pero tendrán su canal para poder reclamar", agregó.

Por otro lado, Renzo Torres, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) indicó que más de 8 000 empresas de transporte interprovincial no acatarán esta medida, por lo que realizarán sus actividades con normalidad.

"Estamos hablando más de 8 mil empresas de transporte de pasajeros, más de 22 mil vehículos de transporte", dijo en Ampliación de Noticias.

De igual manera, un total de 160 mil empresas de transporte de carga, que representan a más de 360 mil vehículos de esta índole, tampoco se unirán a la protesta, según aseveró.

Torres precisó que las autoridades de Sutran sostuvieron reuniones con representantes de los gremios de transporte de pasajeros a nivel nacional, quienes les aseguraron que "no van a parar".

"Es importante porque no solamente los pasajeros no se perjudican, sino que los turistas van a poder realizar sus viajes de forma normal y la cadena logística tampoco se va a detener", indicó.

A su vez, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, pidió seguridad al ministro del Interior para los trabajadores de transportes que salgan mañana a realizar sus labores.

“Los gremios urbanos ya hablaron, ninguno va a parar. ¿Qué es lo principal? Pedimos seguridad ciudadana, nosotros pedimos al ministro (del Interior) seguridad en la transitabilidad, porque los que nos están poniendo piquetes, como pasó el 10 de octubre, fueron contratados por estos violentistas que tienen posición política radical que no vamos a aceptar”, acotó.

Sutran aseguró que el transporte interprovincial no acatará el paro. | Fuente: Andina

Por otra parte, una representante de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, presidida por Diógenes Alva, indicó que estaba de acuerdo con exigir mayor seguridad y con que se declare el estado de emergencia en el distrito de La Victoria, pero señaló que eso no debe afectarlos económicamente, por lo que se manifestó en contra de paralizar el comercio en el emporio.

Sector de empresarios de Gamarra presidido por Diógenes Alva se mostró en contra de paralizar las actividades en el emporio. | Fuente: Andina

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el paro de mañana?

En una conferencia de prensa realizada esta tarde, la presidenta Dina Boluarte dijo que el paro está siendo convocado por un sector informal de los transportistas y señaló que hay intereses políticos en la medida.

"Tenemos para mañana un paro convocado por el sector transporte informal, a ellos les digo que mi solidaridad, como madre, como hermana, como mujer, como hija respecto de este crimen que es la extorsión, la criminalidad. Me duele en el alma la pérdida de vidas de algunos integrantes de la familia (…) Es mi dolor, el dolor que ustedes sienten. Por eso es que, a través del Mininter y de la PNP, estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con esta lacra social que es el crimen, la extorsión, el asesinato", indicó.

"Al paro convocado para mañana, por este sector de transporte, sin embargo, se quieren sumar a él un grupo de personas que, nuevamente, vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú, no se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, querían poner al país en un desastre total (...) No tenemos que volver a esa historia negra, estamos demostrando con números que el Perú está creciendo, y ese es el camino por el cual debemos seguir todos unidos, todos abrazados", añadió.

La mandataria se refirió también a un "grupo que sin ganar nunca una elección democrática se habían adueñado de algunos ministerios y, desde ahí tejían sus redes de poder". "Ellos también se están sumando a este paro, pues no les hagamos el juego", resaltó.

"A los hermanos del sector transporte les decimos: un paro o dos o los que pudieran organizarse dentro del marco constitucional es correcto, no va a resolver el problema. Unidos todos como peruanos, para proteger este crecimiento económico que lo estamos demostrando, tenemos una moneda fuerte, el costo de vida está estable, los productos en el mercado están ahí, no escasean, no como otros países en la región (…) Estamos trabajando de manera responsable y seguiremos en esa línea", puntualizó.

Horas antes, en diálogo con RPP, el ministro de Educación, Morgan Quero, también se refirió al paro del 23 de octubre. En esa línea, consideró que quienes estan convocando son "un grupo de transportistas que no está debidamente identificado".

"El Sutep ha levantado su huelga nacional, la CGTP ha señalado también que no va a participar en este paro de ese grupo de conductores, hay gremios del sector privado, los gremios de transportistas más relevantes están llanos a seguir trabajando", indicó.

"Nosotros creemos que hay un grupo de transportistas que están haciendo un paro muy politizado, que tiene una agenda política no vinculada a los temas de inseguridad y, en ese sentido, yo quiero decirle a la opinión pública que nosotros estamos muy atentos a que todos los peruanos queremos trabajar. En ese sentido, rechazamos esa actitud de un paro minoritario de un grupo de transportistas que no está debidamente identificado, habría que rastrear esta asociación de conductores que no tiene una afiliación ni una agremiación representativa”, agregó.

Morgan Quero indicó que quienes convocan al paro son "un grupo de transportistas que no está debidamente identificado". | Fuente: Minedu

El ministro Julio Demartini, en diálogo con RPP, dijo ayer sobre el tema que “toda paralización es un golpe al desarrollo del país”.

“Yo creo que toda paralización es un golpe al desarrollo del país. Hay cierto sector de la población que requiere que se fortalezca el tema de la seguridad ciudadana. […] Estamos hablando de los sectores de transporte formal que han señalado que ellos no van a parar y hay otro sector de transporte informal que dice que sí van a parar. Exhorto a los transportistas informales que lo primero que deberían hacer es formalizarse. Muchas veces la informalidad genera inseguridad ciudadana”, aseveró.

En esa línea, Demartini exhortó a los gremios y población en general a no parar sus actividades, y resaltó que estas manifestaciones “le hacen el juego a los anarquistas que quieren desorden y problemas permanentes”.

“Lo primero que debemos pedir a todos los transportistas es la formalización. Y hacer la exhortación de que el Perú no puede parar. Hay personas que quieren trabajar y que el desarrollo del país depende de la reactivación económica. Estas manifestaciones no ayudan mucho y le hacen el juego a los anarquistas que quieren desorden y problemas permanentes. La seguridad ciudadana no se va a arreglar de esta manera”, afirmó.

A su vez, en una conferencia de prensa realizada el último 16 de octubre, el premier Gustavo Adrianzén consideró que quienes convocan al paro son afines al expresidente Pedro Castillo, actualmente preso en la Dinoes.

“Ya se han mostrado con absoluta claridad quienes son los que están detrás de esta nueva paralización, esta vez indefinida. Se han identificado personajes próximos al felón Castillo y personajes próximos al movimiento del candidato Antauro Humala, de ese partido”, manifestó.

“Que no se venga a decir aquí que no estamos frente a lo que es, ahora, una convocatoria de naturaleza política. Esto ha dejado de ser ya un llamamiento a una protesta que, en algún momento, se consideró justa con motivo de los asesinatos que sufrieron cobradores y choferes. Hoy estamos muy lejos de esa reivindicación gremial, laboral y sindical, hoy estamos viendo como unos políticos oportunistas se han aupado a esta marcha”, puntualizó.