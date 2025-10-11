Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cúster de transporte público se despistó y estrelló con un muro de concreto en Chorrillos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Al menos seis personas resultaron heridas en este aparatoso accidente, cuyas causas son motivo de investigación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Accidentes
00:00 · 01:24
Así quedó la cúster tras el violento impacto.
Así quedó la cúster tras el violento impacto. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza

Al menos seis personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito, registrado en la avenida Guardia Civil, en el distrito limeño de Chorrillos.

Una cúster de transporte público se despistó y terminó estrellándose con un muro de concreto de la berma central de la transitada vía.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar la 1:00 p.m. de ayer, viernes; según consigna la página web de la institución.

Los heridos, con golpes y contusiones, fueron trasladadas a una clínica y a un hospital, indicaron a RPP fuentes de la Municipalidad de Chorrillos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Accidente en investigación

Las causas del aparatoso accidente de tránsito son motivo de investigación. Versiones preliminares refieren que un motociclista cerró el paso al conductor de la cúster, provocando que se despiste.

No obstante, un testigo dijo haber visto que la cúster siniestrada estaba haciendo competencia con otra unidad de la misma empresa, lo que habría provocado el accidente.

“El otro por no quedarse, le sigue la corriente. (...) A la gana-gana, fueron dos de la Línea G que se han golpeado, sí”, manifestó el hombre.

El tránsito en la avenida Guardia Civil estuvo interrumpido varios minutos hasta que la unidad siniestrada fue remolcada.

Te recomendamos

Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA