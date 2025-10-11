Cúster de transporte público se despistó y estrelló con un muro de concreto en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así quedó la cúster tras el violento impacto. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza

Al menos seis personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito, registrado en la avenida Guardia Civil, en el distrito limeño de Chorrillos.

Una cúster de transporte público se despistó y terminó estrellándose con un muro de concreto de la berma central de la transitada vía.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar la 1:00 p.m. de ayer, viernes; según consigna la página web de la institución.

Los heridos, con golpes y contusiones, fueron trasladadas a una clínica y a un hospital, indicaron a RPP fuentes de la Municipalidad de Chorrillos.



Accidente en investigación

Las causas del aparatoso accidente de tránsito son motivo de investigación. Versiones preliminares refieren que un motociclista cerró el paso al conductor de la cúster, provocando que se despiste.

No obstante, un testigo dijo haber visto que la cúster siniestrada estaba haciendo competencia con otra unidad de la misma empresa, lo que habría provocado el accidente.

“El otro por no quedarse, le sigue la corriente. (...) A la gana-gana, fueron dos de la Línea G que se han golpeado, sí”, manifestó el hombre.

El tránsito en la avenida Guardia Civil estuvo interrumpido varios minutos hasta que la unidad siniestrada fue remolcada.

