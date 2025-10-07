Comas: Policía y transeúnte resultan heridos tras accidente cerca de la estación Belaunde del Metropolitano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un accidente de tránsito dejó gravemente herido a un policía motorizado y a una transeúnte en el distrito limeño de Comas, a la altura de la estación Andrés Belaunde del Metropolitano.

De acuerdo con las primeras informaciones, un vehículo de color azul impactó violentamente por la parte posterior a una moto policial.

Producto del choque, el suboficial PNP de tercera, Emerson Galoc Mori, salió despedido varios metros, cayendo sobre la vía en estado grave.

La moto, tras el impacto, arrolló a Fátima Lucero Morillo Acuña, una joven de 21 años que se encontraba en dicho lugar al momento del accidente.

Ambos heridos fueron auxiliados por los bomberos y personal de la Municipalidad de Comas, y trasladados al Hospital Nacional Sergio Bernales.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones del efectivo policial, fue evacuado en helicóptero hacia el Hospital Central de la Policía, donde viene recibiendo atención especializada.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo podría haber estado en estado de ebriedad al momento del accidente, versión que está siendo investigada por las autoridades.

El chofer permanece intervenido mientras se le realizan las investigaciones correspondientes.