Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comas: Policía y transeúnte resultan heridos tras accidente cerca de la estación Belaunde del Metropolitano

Auto impacta a policía y transeúnte cerca de estación Andrés Belaunde del Metropolitano
Auto impacta a policía y transeúnte cerca de estación Andrés Belaunde del Metropolitano | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los heridos fueron identificados como el suboficial PNP de tercera Emerson Galoc Mori y la joven de 21 años Fátima Lucero Morillo Acuña.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un accidente de tránsito dejó gravemente herido a un policía motorizado y a una transeúnte en el distrito limeño de Comas, a la altura de la estación Andrés Belaunde del Metropolitano.

De acuerdo con las primeras informaciones, un vehículo de color azul impactó violentamente por la parte posterior a una moto policial.

Producto del choque, el suboficial PNP de tercera, Emerson Galoc Mori, salió despedido varios metros, cayendo sobre la vía en estado grave.

La moto, tras el impacto, arrolló a Fátima Lucero Morillo Acuña, una joven de 21 años que se encontraba en dicho lugar al momento del accidente.

Ambos heridos fueron auxiliados por los bomberos y personal de la Municipalidad de Comas, y trasladados al Hospital Nacional Sergio Bernales.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones del efectivo policial, fue evacuado en helicóptero hacia el Hospital Central de la Policía, donde viene recibiendo atención especializada.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo podría haber estado en estado de ebriedad al momento del accidente, versión que está siendo investigada por las autoridades.

El chofer permanece intervenido mientras se le realizan las investigaciones correspondientes.

Te recomendamos

Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Policía Nacional del Perú accidente vehicular Metropolitano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA