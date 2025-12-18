Árbol se desplomó y aplastó camioneta en Miraflores: hay dos personas heridas

El incidente ocurrió en el cruce de la calle Madrid y la avenida De la Aviación. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Pudo ser una tragedia. Un árbol de gran tamaño se desplomó y aplastó una camioneta en el cruce de la calle Madrid y la avenida De la Aviación, en el distrito limeño de Miraflores. Los dos ocupantes del vehículo, si bien resultaron heridos, se salvaron de una muerte segura.

Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada la noche del miércoles, 17 de diciembre, a las 11:16 p.m., según consigna la página web de la institución.

Los heridos fueron rescatados de la carrocería destrozada y, posteriormente, derivados a un centro de salud, señaló el brigadier CBP Luis Otiura, jefe de la 4ta Brigada de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur.

“Tenemos un árbol que, debido a la humedad y a la edad del árbol, ha caído en momento que pasaba la camioneta. Lamentablemente, el árbol cae en medio del vehículo e incrusta parte de las ramas dentro del parabrisas”, manifestó.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ocupantes salvaron de morir

El representante bomberil confirmó que los ocupantes de la camioneta resultaron heridos, pero estimó que ambos se salvaron de una muerte segura. “Están estables, con heridas leves”, refirió.

Al cierre de esta nota, el tránsito en la avenida De la Aviación -a la altura de la cuada 5- está interrumpido, por lo que se exhorta a los conductores evitar esta zona.

Las investigaciones determinarán las causas del colapso del árbol, hecho que pudo haber costado la vida de dos ciudadanos.

