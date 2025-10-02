Últimas Noticias
Tensión en Puente Piedra: trasportistas reventaron llanta a bus que salió a circular [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los manifestantes realizaron un plantón para evitar la circulación de las unidades que no han acatado el paro convocado para este jueves.

Lima
00:00 · 02:22
Paro de transportistas
“Salimos con miedo, sin saber si regresaremos a casa”, manifestó un manifestante. | Fuente: RPP

Tensión en Puente Piedra. En plena carretera Panamericana Norte, a la altura del óvalo Zapallal, un grupo de transportistas ha realizado un plantón y está evitando el tránsito de las unidades que han salido a circular este jueves.

Los manifestantes, incluso, reventaron la llanta a un bus de transporte público que había salido a laborar; hecho que causó gran preocupación entre los pasajeros.

Estos transportistas portaban un afiche en el que exigían al Gobierno acciones concretas contra las bandas criminales, que mantienen amenazadas a la mayoría de empresas de Lima y Callao. 

“El pedido es que este Gobierno nos dé la facilidad de trabajar tranquilos, no salir con miedo a salir de nuestra casa. Queremos tener la seguridad de que vamos a regresar a casa. Salimos con miedo sin saber si regresaremos a casa”, dijo a RPP uno de los manifestantes.

Al cierre de este informe, los manifestantes continuaban en plena autopista, dificultando el libre tránsito en el sentido norte-sur.

Siguen los ataques contra transportistas

Anoche, en vísperas del inicio del paro convocado por un sector de transportistas, se registró un nuevo atentado contra este gremio. Esta vez, un bus de la empresa Vipusa fue baleado por extorsionadores en San Juan de Miraflores.

Este ataque armado generó gran consternación entre los transportistas en huelga. “Ayer han baleado a uno de la Vipusa. Ya no les importa nada (a los delincuentes), solo quieren plata. Nos matan como cualquier basura”, se quejó una manifestante.

