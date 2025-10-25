Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cercado de Lima: bomberos confinaron incendio en jirón Huanta que afectó hasta 70 puestos comerciales

El incendio se registró en un establecimiento comercial ubicado en la cuadra seis del jirón Huanta.
El incendio se registró en un establecimiento comercial ubicado en la cuadra seis del jirón Huanta. | Fuente: COEN - INDECI (@COENPeru)
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

El fuego se desató la tarde de este sábado en un establecimiento comercial, y aunque ya no puede expandirse, los bomberos continúan trabajando en la extinción total del siniestro.

Lima
00:00 · 07:21

Después de varias horas de intensas labores, los bomberos lograron confinar un feroz incendio que se desató la tarde del sábado en un establecimiento comercial ubicado en la cuadra seis del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, lo que significa que el fuego ya no puede expandirse.  

No obstante, los trabajos de extinción continúan en el lugar, y según el brigadier mayor, Fredy Rivera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, los trabajos se extenderían por un par de horas más.

El incendio afectó aproximadamente entre 60 y 70 puestos comerciales, cada uno de los cuales cuenta con dos niveles, siendo el segundo utilizado principalmente como almacén.

“Todos están comprometidos con el fuego”, señaló Rivera, quien explicó que el acceso fue complicado debido a las puertas metálicas de los locales, que tuvieron que ser cortadas para permitir el ingreso de los bomberos.

Asimismo, informó que en el lugar del siniestro se encuentran trabajando 17 unidades de bomberos, apoyadas por tres unidades aéreas, cisternas, camiones contra incendios y ambulancias.

Uno de los mayores desafíos que enfrentaron los bomberos fue el tránsito vehicular en el Centro de Lima, que dificultó el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Otro de los inconvenientes que mencionó fue la baja presión del agua en los hidrantes de la zona.

Según una de las propietarias de los puestos afectados, una máquina de fumigación en mal estado podría haber sido la causa del incendio.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que la emergencia dejó seis heridos, dos de ellos atendidos en el lugar por quemaduras y cuatro trasladados a hospitales.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Centro de Lima Bomberos Incendio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA