Cercado de Lima: bomberos confinaron incendio en jirón Huanta que afectó hasta 70 puestos comerciales

Después de varias horas de intensas labores, los bomberos lograron confinar un feroz incendio que se desató la tarde del sábado en un establecimiento comercial ubicado en la cuadra seis del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, lo que significa que el fuego ya no puede expandirse.

No obstante, los trabajos de extinción continúan en el lugar, y según el brigadier mayor, Fredy Rivera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, los trabajos se extenderían por un par de horas más.

El incendio afectó aproximadamente entre 60 y 70 puestos comerciales, cada uno de los cuales cuenta con dos niveles, siendo el segundo utilizado principalmente como almacén.

“Todos están comprometidos con el fuego”, señaló Rivera, quien explicó que el acceso fue complicado debido a las puertas metálicas de los locales, que tuvieron que ser cortadas para permitir el ingreso de los bomberos.

Asimismo, informó que en el lugar del siniestro se encuentran trabajando 17 unidades de bomberos, apoyadas por tres unidades aéreas, cisternas, camiones contra incendios y ambulancias.

Uno de los mayores desafíos que enfrentaron los bomberos fue el tránsito vehicular en el Centro de Lima, que dificultó el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Otro de los inconvenientes que mencionó fue la baja presión del agua en los hidrantes de la zona.

Según una de las propietarias de los puestos afectados, una máquina de fumigación en mal estado podría haber sido la causa del incendio.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que la emergencia dejó seis heridos, dos de ellos atendidos en el lugar por quemaduras y cuatro trasladados a hospitales.

📢 Actualización | Lima: @cgbvpoficial controlan #IncendioUrbano que causó daños a establecimiento comercial ubicado en el Jr. Junín, del distrito de #CercadoDeLima. Emergencia dejó 6 personas heridas; 2 de ellas atendidas en foco (por quemaduras) y 4 fueron trasladados al… pic.twitter.com/RgLxECEzo4 — COEN - INDECI (@COENPeru) October 26, 2025