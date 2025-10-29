Un incendio se registró en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, ubicada en la auxiliar de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Según información policial, el fuego habría afectado la zona de dormitorios de los cadetes de primer año, afectando un área de aproximadamente 200 metros cuadrados.

De acuerdo a la información, los alumnos fueron evacuados rápidamente de sus habitaciones. Al lugar, llegaron cuatro unidades de los bomberos y una ambulancia. Por el momento, solo se reportaron daños materiales.

Incendio ya fue controlado

El incendio, según los bomberos, ya fue controlado. A la escuela también ingresó un camión cisterna de la Municipalidad de Puente Piedra, que está siendo utilizado para enfriar los equipos metálicos y remover algunas cosas del interior de las habitaciones.

Hasta el lugar también se ha hecho presente el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, quien junto a otros efectivos policiales realiza las diligencias para conocer las causas de este siniestro.

Un familiar de uno de los alumnos de la escuela se acercó hasta sus instalaciones para conocer la situación de su pariente, señalándole desde el interior que se dará mayor información más adelante.

Puente Piedra: incendio se registró en la Escuela de Suboficiales de la Policía | Fuente: RPP