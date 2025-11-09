Cusco: despiste y vuelco de un bus interprovincial deja tres fallecidos y 37 heridos en Espinar

Según información policial, el conductor del vehículo se encuentra inubicable, pues abandonó el lugar del accidente sucedido en el sector de Ranchomayo.

Un bus interprovincial de la empresa Rayo Dorado, que cubría la ruta Arequipa – Colquemarca, se despistó y volcó en el sector de Ranchomayo, perteneciente a la comunidad de Anansaya Collana, de la provincia de Espinar, en la región de Cusco.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo. Producto del accidente, tres personas perdieron la vida y al menos 37 pasajeros del bus resultaron heridas.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Espinar, donde vienen recibiendo atención médica. El diagnóstico general de ellos es politraumatismos y contusiones de diversa consideración.

Según información policial, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar tras el accidente y, hasta el momento, no ha sido ubicado. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

La Policía de Carreteras y el Ministerio Público de Espinar realizan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la empresa Rayo Dorado publicó un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que atenderán a las personas afectadas en el accidente y colaborarán con las investigaciones de la Policía Nacional.