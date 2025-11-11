Últimas Noticias
Mujer fue atropellada tras el choque de dos automóviles en un cruce de calles en San Juan de Lurigancho

| Fuente: RPP
El violento impacto entre dos vehículos en San Juan de Lurigancho llevó al atropello de una mujer que regresaba de hacer compras. Vecinos la trasladaron al Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Un fuerte accidente de tránsito, reportado a través del rotafono de RPP por un grupo de vecinos, se registró la noche de este lunes en el cruce de las calles Tuantinsuyo y Ayar Manco, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho

El suceso, que fue registrado por cámaras de seguridad, involucró el impacto de dos vehículos y el posterior atropello de una mujer que transitaba por la zona.

La información indica que una mujer, que regresaba a realizar sus compras, fue impactada por un vehículo de color negro con placa ASF217, el cual había chocado previamente con otro auto de color gris. 

Una vecina relató que un auto venía por Tahuantisuyo y el otro por Ayar Manco, ambos a gran velocidad, cuando ocurrió el impacto.   

En las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia se ve cómo la víctima vuela por los aires tras el impacto y luego termina debajo del automóvil de color negro en una de las esquinas del cruce vial. 

Tras el accidente, los vecinos auxiliaron a la mujer, quien fue trasladada al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Personal policial de la Comisaría de Zárate, así como miembros de Serenazgo, llegaron al lugar para atender la emergencia.

El cruce de la muerte

Los vecinos de la zona reiteran que este no es el primer accidente que ocurre en esta intersección, a la que han calificado como "el cruce de la muerte". Por esta razón, la comunidad exige medidas de seguridad urgentes, principalmente la instalación de reductores de velocidad.

"Tenemos que poner la mano algo para poder cruzar, porque realmente van a toda velocidad", manifestó una de los residentes, quien enfatizó la necesidad de instalar rompemuelles. 

Aunque los residentes de la zona señalan que no han conversado personalmente con el alcalde, afirman que tienen conocimiento de que la autoridad municipal está al tanto de la situación, ya que sabe de los accidentes.

