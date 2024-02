San Miguel: incendio fuera de control consume local con productos inflamables

Accidentes Aparentemente, los productos químicos serían los causantes de que el fuego se propague con mucha rapidez

Aparentemente, los productos químicos serían los causantes de que el fuego se propague con mucha rapidez | Fuente: RPP

En la cuadra 1 de la calle Lima del distrito limeño de San Miguel se registra un incendio fuera de control de grandes proporciones. Como información preliminar, se trataría de un siniestro de de Código 3 en un depósito donde habrían insumos químicos y productos de limpieza como lejía, thinner, entre otros.

Aparentemente, los productos químicos serían los causantes de que el fuego se propague con mucha rapidez. De momento hay once unidades de bomberos que se han trasladado para atender esta emergencia.

Asimismo, lo que se ha podido apreciar a esta hora de la mañana es que han ocurrido más de cinco explosiones, lo que ha generado que algunos objetos del depósito salgan por los aires.

Desde una de las calles paralelas se extienden unas lenguas de fuego acompañadas de una gran cantidad de humareda negra en el cielo. Asimismo, se observa que personal de la Municipalidad de San Miguel están repartiendo mascarillas a las personas que se encuentran a lo largo de la calle Lima.

El gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tineo, ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido.

"Tenemos información de que este local funcionaba y tenía autorización para funcionar como ferretería. El almacen le corresponde a la señora Tani Valladares Hoyos, que ha mostrado la autorización que le da la municipalidad. Pero habría que ver si estaba funcionando como ferretería o no. Lo cierto es que hemos tomado conocimiento y hemos alertado a la Compañía de Bomberos de San Miguel, San Isidro y Callao", manifestó

"Se presume que haya cuanto menos una víctima. Pero es solo el comentaio de un vecino que indica que había un adulto mayor en el interior, pero estaría por confirmar (...). Este incendio tipo 3 es de alto riesgo, incontrolable. Pero ya la vivienda aledaña ha sido evacuada en su totalidad", agregó.

Aparentemente, los productos químicos serían los causantes de que el fuego se propague con mucha rapidez | Fuente: RPP

Se registran líquidos que puden ser inflamables en los alrededores

Entre la cuadra 15 y 16 de la avenida La Paz hay líquido de productos de limpieza de color verde, amarillo y rojo que se encuentran regados al lado de la pista. Es por ello que se está retirando a los vehículos ubicados en esta zona para evitar un incidente mayor.

Se presume que son insumos químicos inflamables, por lo que se está realizando un gran despliegue por parte de los Bomberos, Policía Nacional y personal municipal.

Comandante de Bomberos confirmó que incendio se produjo en local de más de 500 metros

El comandate de los bomberos, Juan Carlos Morales, confirmó que se trata de un incendio Código 3 y que se ha propagado en un local de 500 a 600 metros.



"Estamos en pleno trabajo. El incendio como Código 3 no esta controlado. Hay viviendas alrededor. El local es de unos 500 a 600 metros cuadrados, con articulos de fertereria y posibles insumos químicos. Estamos en pleno proceso de tratar de confinarlo. No tenemos mas información de los que es. Hasta la fecha no tenemos esa información (de personas heridas) Aproximadamente, 15 unidades(de bomberos) deben estar. Estamos pidiendo apoyo de abastecimiento de agua", manifestó.