SJL: bus de transporte público se despistó y se estrelló con la base de concreto del Metro de Lima

Un bus de transporte público se despistó y se estrelló frontalmente con la base de concreto del Metro de Lima, en la avenida Proceres de la Independencia, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El aparatoso accidente -cuyas causas son motivo de investigación- ocurrió a escasos metros de la Estación Santa Rosa del Metro de Lima.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después de las seis de la mañana de este miércoles, según consigna la página web de la institución.

Si bien no hay un reporte oficial de víctimas, testigos aseguraron que varios pasajeros resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados a centros de salud. Además, el cobrador de la unidad quedó atrapado en los fierros retorcidos y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Una pasajera contó a Panamericana Televisión que “de un momento a otro” el conductor perdió el control y se estrelló con la base del Metro de Lima. La mujer descartó que la unidad haya estado haciendo carrera con otra al momento del accidente.



“Fue una falla mecánica”

El chofer, no identificado, aseguró al mentado medio que el accidente se debió a una falla mecánica. “Se me rompió la dirección. Ha sido de la nada, amigo. Ha sido un accidente, algo fortuito”, manifestó.

A través de sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), aseguró que el bus siniestrado pertenecía a la empresa Consorcio Roma y cuenta con revisión técnica.

“La ATU se encuentra recabando mayor información sobre las causas de este hecho a fin de determinar las acciones correspondientes”, adelantó.

Además, indicó que su personal ha coordinado con las autoridades pertinentes “a fin de brindar el apoyo necesario a las personas afectadas y sus familiares”.



La unidad de transporte público involucrada, de placa B2W-716, pertenece a la empresa consorcio Roma, cuenta con revisión técnica. La ATU se encuentra recabando mayor información sobre las causas de este hecho a fin de determinar las acciones correspondientes. — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 22, 2025