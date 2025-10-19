Tragedia en Cusco: tres personas murieron tras caída de vehículo a abismo en Calca

El vehículo donde viajaban los fallecidos cayó a un abismo de aproximadamente 700 metros, a un costado de una vía de trocha, según informaron fuentes policiales a RPP.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Cusco tres personas fallecieron durante un accidente de tránsito luego que el vehículo en donde viajaban cayera a un abiso de aproximadamente 700 metros, a un costado de una vía de trocha, según informaron fuentes policiales a RPP.

El hecho ocurrió la noche del sábado 18 de octubre en la comunidad de Callaraya, en el distrito de Taray, provincia cusqueña de Calca, en donde fallecieron Francisco Arqque Huallpa (51), Isabel Quispe Mayta (68) y Emilio Huamán Mayta (60).

Los cadáveres quedaron cubiertos con mantas de colores y al cuidado de sus familiares hasta la madrugada de este domingo, 19 de octubre.

Esto debido a que personal del Ministerio Público, a cargo de la fiscal provincial de Calca, Elvira Díaz, tardó en llegar para el levantamiento de los cuerpos —la razón es por la lejanía del accidente, informaron desde el lugar—.

Los trabajos de búsqueda de los cuerpos estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional, quienes equipados con cascos, linternas, guantes y cuerdas, culminaron los trabajos cerca de las 5 de la mañana de hoy.

La causa del accidente de tránsito ya es investigada por agentes de la comisaría de Tara.