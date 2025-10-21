Últimas Noticias
Policía que viajaba en una moto muere tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El efectivo iba vestido de civil cuando fue impactado por el tráiler, perdiendo la vida en el acto. El conductor responsable del accidente ya se encuentra detenido.

Lima
00:00 · 01:31
Policía que viajaba en una moto muere tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana

Un policía que viajaba en su motocicleta en la avenida Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, murió este lunes luego de que fuera atropellado por un tráiler. 

El efectivo ha sido identificado como el suboficial de tercera Fernando Paucar Galindo, de tan solo 25 años de edad. El accidente se dio a la altura del paradero Senati, con dirección al Centro de Lima.

Las cámaras de seguridad en la zona mostraron cómo el policía, quien iba vestido de civil, fue impactado por el tráiler. El efectivo perdió la vida en el acto y el conductor responsable del accidente, identificado como Jairo Valverde, de 39 años, fue detenido y se encuentra en la comisaría de Sol de Oro. 

Familiares de Paucar Galindo llegaron al lugar del accidente para conocer más detalles de lo sucedido. No obstante, evitaron dar declaraciones a la prensa. 

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
00:00 · 00:00

