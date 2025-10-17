Últimas Noticias
SJL: desconocidos dejaron dos explosivos en el frontis del penal Castro Castro [VIDEO]

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

Personal del Ministerio Público llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Junto a los explosivos se encontró un mensaje donde se amenaza a dos magistrados del Poder Judicial.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó este viernes que desconocidos dejaron dos artefactos explosivos en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según esta institución, estos artefactos se encontraban dentro de una caja. En ella también se halló un manuscrito amenazando a dos magistrados del Poder Judicial, junto con sus respectivas fichas del Reniec.

"El Instituto Nacional Penitenciario se mantiene siempre alerta ante cualquier situación que atente contra la seguridad e integridad en los penales a nivel nacional y actuará siempre de acuerdo a ley", se lee en el pronunciamiento del Inpe.

Personal de Udex se encargó de retirar esos explosivos de la zona que fueron dejados esta mañana. Por su parte, representantes del Ministerio Público también llegaron al centro penitenciario para recabar información necesaria con respecto a este tema.

