SJL: desconocidos dejaron dos explosivos en el frontis del penal Castro Castro [VIDEO]

Personal del Ministerio Público llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Junto a los explosivos se encontró un mensaje donde se amenaza a dos magistrados del Poder Judicial.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó este viernes que desconocidos dejaron dos artefactos explosivos en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según esta institución, estos artefactos se encontraban dentro de una caja. En ella también se halló un manuscrito amenazando a dos magistrados del Poder Judicial, junto con sus respectivas fichas del Reniec.

"El Instituto Nacional Penitenciario se mantiene siempre alerta ante cualquier situación que atente contra la seguridad e integridad en los penales a nivel nacional y actuará siempre de acuerdo a ley", se lee en el pronunciamiento del Inpe.

Personal de Udex se encargó de retirar esos explosivos de la zona que fueron dejados esta mañana. Por su parte, representantes del Ministerio Público también llegaron al centro penitenciario para recabar información necesaria con respecto a este tema.

🚨 #AHORA | El INPE informa que desconocidos dejaron dos artefactos explosivos en los exteriores del E. P. Miguel Castro Castro, dentro de una caja, adjuntando un manuscrito, amenazando el accionar de dos magistrados del Poder Judicial, junto con sus respectivas fichas de RENIEC. pic.twitter.com/7TVL3vFfR9 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 17, 2025