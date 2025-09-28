Surco: camioneta choca de forma violenta contra un poste tras impacto de tráiler en la Panamericana Sur

Según testigos, un tráiler habría chocado a la camioneta de color guinda por detrás. La camioneta se despistó de la vía y terminó chocando con un poste de luz. El conductor resultó con lesiones graves y ha sido llevado al hospital más cercano.

El chofer de una camioneta salió herido tras un accidente vehicular ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura del distrito limeño de Surco.

Según contaron testigos a RPP, un tráiler habría chocado a la camioneta de color guinda por detrás y la camioneta terminó chocando con un poste de luz que estaba en el medio de ambas vías. Los vehículos iban en sentido de sur a norte.

A raíz de este impacto, el chofer quedó atrapado con su cinturón dificultando que salga del carro.

Al lugar llegaron las unidades de rescate de los Bomberos del Perú, quienes lo ayudaron para poder sacarlo y posteriormente lo llevaron al hospital más cercano para que pueda ser atendido, ya que presenta lesiones graves en diversas partes del cuerpo.

Los serenazgos del distrito recalcaron a RPP que el chofer de la camioneta iba solo.

Según pudo constar RPP, el auto terminó también con severos daños como en la parte del capó y el resto de la zona frontal del vehículo.

Además, las llantas también se salieron y el parabrisas presentó grietas.

Esto generó una congestión en esta parte de la Panamericana Sur durante las primeras horas de la mañana, en una jornada donde se registró llovizna por la madrugada.

También se aproximó hacia el lugar personal policial de la comisaría de Monterrico en Surco.

Surco: conductor de una camioneta chocó violentamente contra poste en la Panamericana Sur | Fuente: RPP