Jefe de la Región Policial Lima sobre posible filtración de policías para evitar captura de 'El Monstruo: "Es importante limpiar la casa"

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, aseguró que es necesario intervenir a los malos elementos que se encuentran dentro de la Policía, en referencia a efectivos que presuntamente habrían filtrado información a Erick Moreno, 'El Monstruo', para evitar su captura -concretada finalmente la noche del 24 de septiembre en Paraguay-.

"Todo policía que no cumple su función y cruza la línea, obviamente tiene que ser tratado como delincuente. Entonces, para nosotros también es importante limpiar la casa. [Se debe] separar la paja del trigo, acá no podemos generalizarla toda la Policía Nacional. Un pequeño grupo de personas que vistan el uniforme y generan este tipo de delitos, tienen que ser sancionados, juzgados y, si así lo determina la justicia, tienen que ser internados en un penal", declaró Felipe Monroy.

Estas declaraciones las realizó durante el anuncio, por parte de la Policía, de la instalación de cámaras de reconocimiento facial, en el marco de las manifestaciones anunciadas para este fin de semana.

Caso 'El Monstruo' y la PNP

Como se recuerda, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró a RPP que, durante su gestión en el Ministerio del Interior, conocía que efectivos policiales compartían detalles de sus operativos con alias ‘El Monstruo’.

Además, el último viernes, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, reveló en RPP que entre 13 y 15 efectivos habrían colaborado con el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ e, incluso, mencionó posibles vínculos con alcaldes.

“Hasta ese momento teníamos entre 13 y 15 identificados policías de otras unidades [que apoyaban a ‘El monstruo’]. De otras unidades, de comisarías, Dipincri, de unidades especializadas, en emergencias. [Eran] suboficiales. Después ya se sabe que ha habido hasta tres [o] cuatro que ya están incluidos, incluso mencionados en expedientes fiscales que siguen trabajando”, expresó en Prueba de Fuego.

Asimismo, Jorge Angulo, ex comandante general de la PNP, manifestó que "siempre se ha dado" la posibilidad de que malos policías se vieran atraídos para trabajar para organizaciones criminales y terminen dando información a criminales como 'El Monstruo'.

Erick Moreno permanecerá en cárcel de máxima seguridad

Este sábado se hizo oficial que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza (en la ciudad de Emboscada); cárcel de máxima seguridad de Paraguay.

Ello en el marco del cumplimiento de la prisión preventiva dictada por el poder judicial paraguayo tras su captura concretada el pasado miércoles 24 de septiembre, en la localidad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción.