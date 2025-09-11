Últimas Noticias
Fatal accidente en la Vía de Evitamiento: al menos dos muertos tras choque de bus con valla metálica

Al menos dos muertos tras choque de bus con valla metálica de la Vía de Evitamiento.
Al menos dos muertos tras choque de bus con valla metálica de la Vía de Evitamiento. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La unidad de transporte público, fuera de control, se estrelló frontalmente con la estructura. Un enorme fierro terminó atravesando la carrocería del vehículo.

Las calles de Lima se tiñen de sangre por un nuevo accidente de tránsito. Al menos dos personas perdieron la vida en el violento choque de un bus de transporte público de la empresa Real Star con una valla metálica de la Vía de Evitamiento.

El fatal incidente se registró esta mañana cerca del puente Santa Anita, en la jurisdicción de Ate, en el sentido sur-norte de la citada autopista.

Hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 7:00 a.m., según consigna la página web de la institución.

¿Cuáles son las causas del fatal accidente?

Según testigos consultados por RPP, el chofer perdió el control de la unidad, al parecer por una falla mecánica, tras lo cual terminó chocando frontalmente con la estructura metálica. Un enorme fierro terminó atravesando la carrocería del vehículo.

Debido al violento impacto, dos pasajeros murieron, mientras hay una veintena de heridos, entre ellos al menos cinco de gravedad, según versiones preliminares.

Todos los heridos fueron trasladados de emergencia a la clínica Montefiori. Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de las víctimas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento, informó que, debido al siniestro, el tránsito está interrumpido en uno de los carriles de la autopista.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar realizando las pesquisas iniciales, a fin de determinar las causas del trágico accidente

En tanto, se espera el arribo de representantes del Ministerio Público, para que ordenen el levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

Vía de Evitamiento Ate Accidente de tránsito Lima

