Agua Marina: EsSalud confirma que dos integrantes de la agrupación vienen siendo atendidos en el Hospital Almenara

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51) se encuentran en el área de trauma shocktras recibir impactos de bala en el toráx, según informó la institución.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó esta madrugada que dos integrantes de la orquesta Agua Marina vienen siendo atendidos de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara luego de ser víctimas de un ataque armado durante un concierto de la agrupación
en Chorrillos.

La institución señaló que los heridos son Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51), sonidista y baterista de la agrupación. Ambos se encuentran en el área de trauma shock tras recibir impactos de bala en el toráx.  

"Estos pacientes vienen recibiendo atención de emergencia en el área de Trauma Shock del hospital. Cabe indicar que previamente las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud se les trasladó al Hospital Guillermo Almenara", se lee en el comunicado. 

El jefe de la región policial, el general Felipe Monroy, informó que son cuatro los integrantes heridos en el ataque, dos de ellos son los hermanos Quiroga Querevalú. 

