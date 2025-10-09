“Nos sentimos desprotegidos”: Jaime Moreyra, líder de Los Shapis, condena ataque a Agua Marina en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agua Marina sigue preocupando a todos los peruanos luego del ataque perpetrado por facinerosos durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos la noche del miércoles, donde se reportó hasta cuatro integrantes de la agrupación heridos quienes fueron trasladados a un hospital y una local, según pudo conocer RPP.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, fundadores de la orquesta. Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, permanece en estado delicado. Los otros heridos, mencionó el alto mando policial, son el tecladista y el sonidista de la agrupación, ambos fuera de peligro.

Al respecto, Jaime Moreyra, guitarrista y líder de la legendaria agrupación de cumbia Los Shapis se solidarizó con Agua Marina y lamentó que la delincuencia siga perjudicando a las agrupaciones de cumbia en el país.

“Nos solidarizamos con los colegas de Agua Marina. Lamento el momento trágico que está pasando el Perú y afecta a todos los rubros. No estamos ajenos a ello. Cada vez más nos sentimos más desprotegidos. Todo el país está así”, señaló el músico en diálogo con RPP.

En ese sentido, Moreyra cuestionó al Gobierno y a las autoridades “que están a cargo de la seguridad” por no dar la misma a los ciudadanos. “Esto no interesa al Gobierno (…) Cada vez está peor, lamento mucho lo que está pasando. De aquí no podemos quedarnos callados, ni ser silenciosos a quienes tienen la labor de la seguridad del país”, recalcó.

Finalmente, el músico recalcó que el rubro de la cumbia se ve cada vez más afectado por la delincuencia y los extorsionadores. “Somos afectados. No vemos el trabajo de quienes están cargo de la seguridad del país. Lamentamos mucho lo que está pasando”, concluyó.

Jaime Moreyra es guitarrista y líder de Los Shapis junto con Julio Simeón '‘Chapulín El Dulce’. | Fuente: Instagram ( losshapis)

Dos integrantes de Agua Marina vienen siendo atendidos en el Hospital Almenara

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que dos integrantes de la orquesta Agua Marina vienen siendo atendidos de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara luego de ser víctimas de un ataque armado durante un concierto de la agrupación en Chorrillos.

La institución señaló que los heridos son Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51), sonidista y baterista de la agrupación. Ambos se encuentran en el área de trauma shock tras recibir impactos de bala en el toráx.

"Estos pacientes vienen recibiendo atención de emergencia en el área de Trauma Shock del hospital. Cabe indicar que previamente las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud se les trasladó al Hospital Guillermo Almenara", se lee en el comunicado.

El jefe de la región policial, el general Felipe Monroy, informó que son cuatro los integrantes heridos en el ataque, dos de ellos son los hermanos Quiroga Querevalú.

Los Villacorta, Caribeños de Guadalupe, y artistas se pronuncian

Agua Marina sigue recibiendo el apoyo de diferentes agrupaciones de cumbia. Por medio de sus redes sociales, los Caribeños de Guadalupe expresaron su rechazo al ataque ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos.

“¡Basta ya! Desde aquí enviamos toda nuestra fuerza a nuestros hermanos musicales de Agua Marina. Oramos por la pronta recuperación de los afectados en este atentado y rechazamos totalmente los actos de violencia y la inseguridad que sufre nuestro país”, escribió el grupo.

Del mismo modo, Los Villacorta compartieron un contundente mensaje mostrando su solidaridad con la agrupación fundada hace casi 50 años. “Fuerza Agua Marina. En los momentos difíciles, todo el Perú está con ustedes”, señaló.

Por otro lado, Dilbert Aguilar también decidió pronunciarse tras el ataque recibido contra la orquesta reconocida por temas como: Así es el amor, Falso amor, Paloma ajena, Cómo haré para olvidarte, Llama de amor, entre otros éxitos.

“Primero solidarizarme con la familia de Agua Maria e indignado con lo que está pasando. No hay palabras cómo describir todo esto que está pasando no solo a la industria de la música sino a todo el país. Un toque de queda no va a solucionar nada porque en ese caso dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios”, declaró a RPP.

De igual manera, Ana Kohler mencionó estar “conmocionada” al enterarse del atentado sufrido en perjuicio de los integrantes de Agua Marina.

"Muy conmocionada, conmovida, asustada. Sabemos que en un concierto hay familias, hoy es feriado. De verdad no tengo palabras por lo que está pasando. Asustada porque esto ya se está escapando de las manos y ha pasado de tiroteo en las calles a dentro de un evento. Espero que no haya cosas que lamentar porque no tengo palabras”, sostuvo.