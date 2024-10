Ate: tres miembros de una familia fueron asesinados en su vivienda en pleno estado de emergencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "Era una muchacha decente, trabajadora", indicó el hermano de la víctima

Dos niñas presenciaron el asesinato de sus familiares y resultaron ilesas. El hermano de una de las víctimas señaló que no había razones para el crimen en Ate. | Fuente: RPP

Tres integrantes de una familia fueron asesinados a balazos en su vivienda ubicada en la zona Z de la asociación Cerrito La Libertad, en Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. El menor de edad fue trasladado herido hasta el Hospital Bravo Chico, donde lamentablemente declararon su fallecimiento.

Una menor de tan solo nueve años, quien sufre de un tumor en la espalda, y otra pequeña de cinco años, presenciaron el ataque a sus familiares y resultaron ilesas.

"Por equivocación"

El hermano de la víctima señaló que no tienen sospechas de la razón por la que sus familiares fueron asesinados y consideró que el crimen se trató de una equivocación de los sicarios.

"Pienso por equivocación porque al final, no hay nada, mi hermana no es empresaria, no tiene plata, es una mujer humilde, trabajadora, de los comedores. Y a mi sobrina, más que todo a mi sobrina ¿por qué le pasa eso a mi sobrina? Mi sobrina no es nada. Era una muchacha decente, trabajadora, y de eso vivía el día a día, ¿y que la maten así de esa manera? No puede ser", exclamó.

Según informó la familia, los asesinos forzaron la puerta de la vivienda hasta romperla y atacaron en primer a la madre, luego a su hija y finalmente al menor de edad.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes cercaron la escena, así como peritos de Criminalística que recogieron evidencias, y un representante del Ministerio Público, que realizaron el levantamiento de cadáver.

Los familiares pidieron justicia por sus fallecidos, tomando en cuenta que este hecho se está registrando durante el estado de emergencia en el distrito de Ate. Ellos piden a las autoridades esclarecer lo sucedido y mayor seguridad.

Muerte en otra zona de Ate

Más temprano, el cadáver de un hombre con dos impactos de bala fue hallado en la cuadra uno de la calle Santa Cecilia, a la altura de la avenida Nicolás Ayón, en el mismo distrito.

El fallecido tendría entre 20 y 25 años aproximadamente. Él vestía una polera, un pantalón tipo buzo y unas zapatillas, todo de color negro. El hombre hasta el momento no ha sido identificado.