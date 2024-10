Tumbes: sujeto se hacía pasar como policía para pedir cupos a vendedores de combustible de contrabando [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Tumbes: detienen a falso policía que pedía cupos tras denuncia de una ciudadana

Un hombre -identificado como Víctor Raúl Delgado Laynes- fue detenido tras ser acusado de cobrar cupos a vendedores de combustible de contrabando, haciéndose pasar como policía, informó el general Javier González Novoa, jefe del Frente Policial de la región Tumbes.

La detención del hombre ocurrió luego que una ciudadana, que confesó dedicarse a la venta de combustible ecuatoriano por las calles de Tumbes, advirtió a la Policía Nacional que un "policía" de civil que supuestamente pertenecía a la unidad del Grupo Terna le había solicitado 100 soles para no quitarle las botellas de gasolina que ella vende. Aunque no detalló si le entregó o no el dinero, sostuvo que se sintió intimidada.

Tras la denuncia de la mujer y las características que brindó del supuesto policía, se intervino al acusado en pleno centro de la ciudad de Tumbes.

Captura y detención

Al momento de la intervención, no contaba con documento de identidad, por lo que fue trasladado hasta la Comisaría PNP de El Tablazo, donde fue reconocido por su denunciante.

El falso policía enfrentará una investigación por el presunto delito de Usurpación de Funciones en Agravio del Estado.