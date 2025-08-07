Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Dueño de una flota de mototaxis fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en San Juan de Miraflores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El hombre llegaba a su hogar después de haber salido a comprar a la tienda, cuando fue interceptado por un sicario, que le disparó múltiples veces.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:09
En la escena del crimen, la Policía Nacional encontró hasta 14 casquillos de bala.
En la escena del crimen, la Policía Nacional encontró hasta 14 casquillos de bala. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. El dueño de una flota de mototaxis fue asesinado cruelmente en la puerta de su casa, en la cuadra 5 del jirón Julio Bellido, cerca del cruce con la avenida San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima llegaba a su hogar después de haber salido a comprar a la tienda, cuando fue interceptado por un sicario, que le disparó múltiples veces. Al asesino no le importó que la calle estaba llena de transeúntes, que salieron despavoridos al presenciar el fatal ataque.

Consumado el crimen, el pistolero corrió hacia una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice. Ambos huyeron con rumbo desconocido, dejando al hombre, inerte, en medio de un charco de sangre.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud de lo ocurrido.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima como Michael Hurtado Torres, de 55 años, quien era dueño de una flota de mototaxis.

Debido a esto, la investigación apunta a un crimen relacionado con cobro de cupos extorsivos.

Al cierre de esta nota, el cadáver del transportista fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Juan de Miraflores SJM Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA