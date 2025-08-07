Dueño de una flota de mototaxis fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en San Juan de Miraflores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la escena del crimen, la Policía Nacional encontró hasta 14 casquillos de bala. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. El dueño de una flota de mototaxis fue asesinado cruelmente en la puerta de su casa, en la cuadra 5 del jirón Julio Bellido, cerca del cruce con la avenida San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima llegaba a su hogar después de haber salido a comprar a la tienda, cuando fue interceptado por un sicario, que le disparó múltiples veces. Al asesino no le importó que la calle estaba llena de transeúntes, que salieron despavoridos al presenciar el fatal ataque.

Consumado el crimen, el pistolero corrió hacia una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice. Ambos huyeron con rumbo desconocido, dejando al hombre, inerte, en medio de un charco de sangre.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta 14 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud de lo ocurrido.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima como Michael Hurtado Torres, de 55 años, quien era dueño de una flota de mototaxis.

Debido a esto, la investigación apunta a un crimen relacionado con cobro de cupos extorsivos.

Al cierre de esta nota, el cadáver del transportista fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

