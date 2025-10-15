Últimas Noticias
Alcalde de Lima sobre protestas en la capital: "Hay una gran cantidad de manifestantes con bombas molotov"

Alcalde de Lima | Fuente: RPP
Renzo Reggiardo afirmó que esta información la obtuvo gracias a "gente de inteligencia" que estaba en la marcha realizada en el Centro de Lima.

Renzo Reggiardo, alcalde encargado de Lima, aseguró este miércoles que delincuentes se inmiscuyeron en la marcha de la 'Generación Z' que se dio en la capital y provocaron los actos vandálicos. En ese sentido, aseveró que muchos de los protestantes tenían en su poder bombas molotov para atacar a la Policía Nacional. 

"La información que yo tengo, porque también tenemos gente de inteligencia en la zona, es que hay una gran cantidad de manifestantes con bombas molotov y que las están abasteciendo. Eso es un tema que la Policía ha pasado a una segunda fase de este operativo que pretende impedir que la violencia crezca y se siga dañando espacios públicos", afirmó para RPP.

Reggiardo sostuvo que gracias a las 444 cámaras de seguridad instaladas en Lima tienen las pruebas que se judicializarán y que se "tiene que poner coto a esta situación". Con respecto a esa "información de inteligencia", aclaró que ese personal no trabaja para la Municipalidad.

"Tenemos personas que colaboran con nosotros y nos brindan información pues están inmiscuidos en la propia marcha. No es un personal del municipio sino personas que trabajan, policías, que nos proporcionan información", expresó el burgomaestre. 

Denunció intento de sabotaje

Por otro lado, Reggiardo denunció que ayer unos sujetos intentaron estropear el funcionamiento de las cámaras de seguridad justo a un día de la marcha, lo que, según indicó el alcalde, pudo haber causado más problemas para las autoridades.

"Ayer, en tres puntos donde pasa nuestra fibra óptica, hicieron un sabotaje que ha sido denunciado penalmente. Lo que pretendían con este corte era que nos quedemos sin cámaras en el día de hoy. Felizmente nuestros técnicos y el personal de la Municipalidad logramos volverlas a conectar y ahora tenemos una enorme cantidad de pruebas", sostuvo.

Tags
Municipalidad de Lima Protestas Renzo Reggiardo

