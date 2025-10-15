José Jerí sobre protestas: "No permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la República, José Jerí, reafirmó el derecho a la libre expresión en el marco de las manifestaciones que se desarrollan en Lima y diversas regiones del país contra el Gobierno y el Congreso.

No obstante, rechazó enérgicamente los actos de violencia registrados durante la jornada.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que la expresión ciudadana en las calles “es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años”.

A ello, advirtió que no se permitirá que “un grupo reducido” utilice la violencia “como camino”.

Monitoreo constante

Asimismo, indicó que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima y otras entidades están transmitiendo en vivo para monitorear lo ocurrido.

Dicho mensaje hace referencia a una publicación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que condenó la agresión contra un vehículo durante las manifestaciones.

“La protesta es un derecho, pero la violencia jamás será el camino. Respetemos la ley, la vida y la integridad de todos”, sostuvo la PNP en sus redes sociales.

La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino

Nuestras cámaras y las de la #MML están transmitiendo en vivo todo @Renzo_Reggiardo https://t.co/PsDD22jPJo — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025