José Jerí sobre protestas: "No permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino"

Manifestantes se enfrentan en Lima con integrantes de la Policía Nacional durante una protesta contra el Gobierno y el Congreso.
Manifestantes se enfrentan en Lima con integrantes de la Policía Nacional durante una protesta contra el Gobierno y el Congreso.
por Redacción RPP

·

El mandatario defendió el derecho a la protesta pacífica en medio de las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso, pero advirtió que no se tolerarán actos de violencia.

El presidente de la República, José Jerí, reafirmó el derecho a la libre expresión en el marco de las manifestaciones que se desarrollan en Lima y diversas regiones del país contra el Gobierno y el Congreso.

No obstante, rechazó enérgicamente los actos de violencia registrados durante la jornada.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que la expresión ciudadana en las calles “es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años”.

A ello, advirtió que no se permitirá que “un grupo reducido” utilice la violencia “como camino”.

Monitoreo constante 

Asimismo, indicó que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima y otras entidades están transmitiendo en vivo para monitorear lo ocurrido.

Dicho mensaje hace referencia a una publicación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que condenó la agresión contra un vehículo durante las manifestaciones.

“La protesta es un derecho, pero la violencia jamás será el camino. Respetemos la ley, la vida y la integridad de todos”, sostuvo la PNP en sus redes sociales.

