Colectivos sociales marchan en el Cercado de Lima contra el Gobierno y el Congreso

En la avenida Nicolás de Piérola, junto a la Corte Superior de Justicia de Lima, un cordón de efectivos policiales hace frente a un grupo de manifestantes que buscan avanzar nuevamente hacia la avenida Abancay.
Desde la Autoridad de Transporte Urbano informaron que el servicio del Metropolitano en las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla sería suspendido por las manifestaciones.
“La ruta C llega solo hasta Estación Central, y la ruta A circula por av. Alfonso Ugarte, con parada en Quilca en ambos sentidos”, indicaron.
En la avenida Abancay, los manifestantes han retrocedido hasta el cruce con la avenida Nicolás de Piérola. También llegaron hasta ese punto efectivos de la Policía Nacional que continuaron lanzando bombas lacrimógenas.
A través de su cuenta de X, el presidente José Jerí se pronunció sobre algunos actos de violencia que habrían generado presuntos manifestantes. Según indicó no permitirán que se use la violencia en la protesta.
Ante esta situación, la Policía Nacional en los exteriores del Congreso lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes para hacerlos retroceder.
“Una vez que han llegado al frontis del Congreso han hecho lo que siempre han querido hacer de quemar el Congreso y eso no se puede permitir, porque somos la fuerza pública y usamos la fuerza de manera gradual”, indicó.
En declaraciones a RPP, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que el fuego fue iniciado por los manifestantes, algo que dijo no iban a permitir.
Poco antes de las 7 de la noche, en las rejas que fueron colocadas en los exteriores del Congreso se prendió fuego a un objeto. Este hecho fue rápidamente contenido por los agentes policiales que estaban en el lugar.
En los exteriores del Parlamento se ha desplegado un cordón policial y ya se cerró el acceso vehicular en ambos sentidos de la avenida Abancay. Asimismo, se han colocado rejas frente al Palacio Legislativo.
Otro grupo de ciudadanos avanzó desde el Paseo de los Héroes Navales hacia el jirón Carabaya para avanzar hacia el Congreso, donde se ha desplegado un fuerte contingente policial.
Los manifestantes concentraron en Plaza San Martín y Plaza Dos de Mayo e iniciaron su desplazamiento pasadas las 5 de la tarde hacia el Palacio Legislativo.
Grupos de colectivos sociales llegaron la tarde de este miércoles a los exteriores del Congreso de la República, en el Cercado de Lima, en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno y el Congreso.
