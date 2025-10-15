Colectivos sociales marchan en el Cercado de Lima contra el Gobierno y el Congreso

Hace 4 minutos

Desde la Autoridad de Transporte Urbano informaron que el servicio del Metropolitano en las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla sería suspendido por las manifestaciones.

“La ruta C llega solo hasta Estación Central, y la ruta A circula por av. Alfonso Ugarte, con parada en Quilca en ambos sentidos”, indicaron.