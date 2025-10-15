Últimas Noticias
Policía Nacional indicó que ocho personas fueron detenidas por alteración del orden público durante protesta

Manifestación en Lima.
Manifestación en Lima. | Fuente: EFE | Fotógrafo: John Reyes Mejia
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Los intervenidos fueron trasladados a la División de Asuntos Sociales, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, hasta el momento, se han detenido a ocho personas por “alteración del orden público” durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso en el Centro de Lima.

Los intervenidos, según indicó la entidad en su cuenta de X, fueron trasladados a la División de Asuntos Sociales, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Asimismo, reiteró su compromiso de cumplir con su deber de mantener el orden público, proteger la integridad de las personas y hacer respetar la ley durante las movilizaciones.

Más de 40 efectivos resultaron heridos

La Policía Nacional también dio cuenta que más de 40 efectivos resultaron heridos en las protestas de este miércoles.

En un último reporte, difundido a través de su cuenta oficial en X, la entidad precisó que 38 agentes se encuentran internados en el Hospital Central de la Policía, todos fuera de peligro, mientras que el resto viene recibendo atención médica en ambulancias.  

Por otro lado, la institución hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

“Invocamos a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y sin recurrir a la violencia”, señaló.

Policia Nacional del Perú Manifestaciones

